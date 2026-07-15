"הם מסוכנים ביותר": האזהרה של בכיר המוסד לשעבר

ד"ר אודי לוי, לשעבר ראש יחידת צלצל במוסד, התייחס היום (רביעי) לפרסומים שלפיהם המוסד גייס את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדיניג'אד. בשיחה עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב־103fm, הוא הבהיר כי אינו יודע אם הפרסום נכון, אך לא הופתע מעצם האפשרות שארגון ביון ינסה להגיע לבכירים בצד האויב.

לדברי לוי, אחד היעדים המרכזיים של ארגוני מודיעין הוא לחדור לדרגים הגבוהים ביותר ולנסות לגייס גורמים בעלי השפעה. "אני לא יודע אם הסיפור נכון או לא", הסתייג, אך ציין כי המוסד כבר היה מעורב בעבר באירועים מסוג זה באיראן וכי ניסיונות כאלה מתבצעים לאורך שנים.

עם זאת, לוי ביקש להסיט את תשומת הלב מההישג המיוחס למוסד אל פעילותה של קטאר. לדבריו, השיטה המיוחסת למוסד, הגעה למקבלי החלטות, השפעה עליהם והנעתם לפעול בכיוון מסוים, הופעלה גם נגד ישראל. "הקטארים עשו לנו בדיוק את אותו הסיפור", טען.

לוי תיאר את קטאר כמי שפועלת בשני מישורים במקביל: תומכת בארגונים רדיקליים, ובה בעת מציגה את עצמה כמתווכת. לדבריו, היא מעורבת בסוריה, בלבנון, בעזה ובקשרים עם איראן, וחזרה למלא את התפקיד שאפיין אותה לפני 6 באוקטובר, כספונסרית וכמתווכת.

הוא תהה מדוע לא מתקיים דיון בשאלה כיצד יש להתנהל מול קטאר והאם יש להגדירה מדינת אויב. לדבריו, השאלה צריכה להישאל גם בארצות הברית, בעקבות פרסום על גיוס קטארי של גורם בכיר שהיה מקורב לממשל האמריקני.

לוי טען כי קטאר הצליחה להשיג השפעה במוקדי כוח מרכזיים בעולם ובישראל. את אזהרתו סיכם במילים חדות: "הם מסוכנים ביותר".

בהמשך הריאיון התייחס ראש יחידת צלצל לשעבר גם לסיבה שבגללה איראן אינה ממהרת להיכנע לארצות הברית או להגיע להסכם. להערכתו, ההנהגה האיראנית מאמינה כי ביכולתה לשרוד את המערכה בזכות מערכת כלכלית שנבנתה למרות הסנקציות והמצור.

לדבריו, מדובר במערך היברידי המחבר בין סחר, כסף, זהב ובנקים. המערכת מאפשרת לאיראנים למצוא חלופות כאשר המערב פוגע ביעד מסוים, ולנצל את היעדר שיתוף הפעולה הבינלאומי כדי לעקוף את הסנקציות.

לוי הוסיף כי בניית המערך החלה כבר בשנת 2015, לאחר הסכם הגרעין הקודם. לטענתו, איראן פועלת יחד עם סין ורוסיה ליצירת חלופה עתידית להגמוניה האמריקנית ולדולר. בשל האמונה ביכולתה של המערכת הזאת להחזיק מעמד, סיכם לוי, האיראנים אינם נשברים.