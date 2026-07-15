מגע עם סוכן זר: העונש הכבד לחייל שריגל למען איראן

לאחר שבמהלך שנת 2025 יצר קשר עם סוכן חוץ איראני ושלח לו סרטונים, בית הדין הצבאי גזר על חייל בשירות סדיר חמש שנות מאסר בפועל. החייל הורשע לפי הודאתו בעבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה העלולה להיות לתועלת האויב.

הפרשה נחשפה בעקבות חקירה משולבת של היחידה לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית החוקרת, היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית ושירות הביטחון הכללי. החקירה הבשילה לכדי העמדתו של החייל לדין בבית הדין הצבאי.

על פי הפרטים שהותרו לפרסום, במהלך שנת 2025 קיבל החייל לחשבון הטלגרם שלו הודעות מכמה גורמים, שחלקם זוהו עם איראן, ובהן הצעות עבודה שונות. בהמשך פנה אליו סוכן חוץ איראני ושאל אם ירצה להרוויח כסף בתמורה לביצוע משימות צילום.

החייל נענה לפנייה ושלח לסוכן שני סרטונים שבהם נראו יירוטים של טילים. את הסרטונים צילם במהלך מבצע "עם כלביא" במקומות אזרחיים, ועבור אחד מהם קיבל תשלום.

נוסף על כך, החייל שלח לסוכן מספר סרטונים נוספים ממקומות אזרחיים. בין היתר הועבר סרטון שתיעד פגיעת טילים, שאותו מצא החייל במרשתת.

הקשר עם הסוכן נקטע לאחר שהחייל חש לחץ בעקבות מעשיו. הוא עדכן גורם ביחידתו כי עמד בקשר עם סוכן חוץ, ולמחרת נעצר בידי שירות הביטחון הכללי.

בשלב הטיעונים לעונש ביקשה התביעה הצבאית לגזור עליו שבע שנות מאסר בפועל, לצד עונשים נוספים. התביעה הדגישה את חומרת המעשים, את הסיכון שנשקף מהם ואת הצורך להרתיע הן את החייל והן אחרים מפני יצירת קשר עם גורמים עוינים.

בית הדין הצבאי התייחס לחומרת העבירות, לעובדה שהנאשם היה חייל ולמצב המלחמה במדינה. מנגד, השופטים נתנו משקל לכך שהוא לא מסר מידע צבאי או מידע שהגיע אליו במסגרת תפקידו, וכן לכך שקטע בעצמו את הקשר ודיווח למפקדיו.

לבסוף נגזרו על החייל חמש שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס בסך 1,000 שקלים. נוסף על כך, הוא הורד לדרגת טוראי. בצה"ל הדגישו כי כל קשר עם גורם עוין אסור על פי חוק וכי גופי הביטחון והאכיפה ימשיכו לפעול נגד פעילות טרור וריגול בישראל.