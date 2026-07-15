מכה לסמוטריץ': בג"ץ ביטל סופית את מינוי מקורבו

בג״ץ ביטל היום (רביעי) את מינוי יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל. המינוי יבחן שנית על ידי וועדת האיתור.

בשבוע הבא אליהו יסיים את תפקידו. הממשלה מתכוונת למנות אותו מחדש כממלא מקום בתקופה הקרובה.

נזכיר כי לפני כשבוע, ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרים סמוטריץ' וחיים כץ, הודיעו לבג"ץ כי הם מקבלים את המלצת השופטים לבטל את מינויו של יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל ולהחזיר את הליך המינוי לבחינה מחדש בוועדת האיתור.

על פי הצעת השופטים אז, ועדת האיתור שהמליצה למנות את אליהו תחזור לפעול, אך שניים מחמשת חבריה יוחלפו בשל חשש לניגוד עניינים שבו הם מצויים. השניים הם מהרן פרוזנפר, ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, ופרופ' עידית סולברג.