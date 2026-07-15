“יש פה מכירת חיסול”: ראש המל”ל לשעבר באזהרה חריפה

ראש המל”ל לשעבר, ד”ר איל חולתא, מתח היום (רביעי) ביקורת חריפה על בליץ החקיקה של הקואליציה. בשיחה עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב־103fm, הגדיר חולתא את המתרחש “מכירת חיסול” וטען כי מדובר בהתנהלות סקטוריאלית וחסרת תקדים.

חולתא הבהיר כי הביקורת שלו אינה נשענת רק על ניסיונו המקצועי ועל התפקיד שמילא בעבר, אלא גם על האופן שבו הוא רואה את הדברים כאזרח. “לאו דווקא כראש מל”ל לשעבר, כאזרח, יש פה מכירת חיסול. לא בטוח שיש מילה אחרת לדבר הזה”, אמר.

בהמשך החריף ראש המל”ל לשעבר את הביקורת על צעדי הקואליציה. לדבריו, ההתנהלות הנוכחית בולטת גם ביחס לשנים שבהן עקב מקרוב אחר המערכת הפוליטית בישראל. “זה הדבר הכי סקטוריאלי שאני זוכר בשנים של מעקב אחרי הפוליטיקה הישראלית”, ציין.

חולתא הוסיף כי בעיניו לא מדובר בעוד מחלוקת פוליטית רגילה או במהלך שגרתי של הקואליציה. “מה שקורה כרגע הוא חסר תקדים ומטריד”, אמר, מבלי למתן את הביקורת שהשמיע על בליץ החקיקה.

בהמשך השיחה עבר חולתא לעסוק בזירה האיראנית, על רקע חידוש התקיפות וההסלמה הגוברת בין צבא ארצות הברית לבין משמרות המהפכה. הוא הצביע על משק האנרגיה האיראני כנקודת המפתח המרכזית ואמר: “הפטיש הכי גדול זה לפגוע במשק האנרגיה האיראנית”.

לדבריו, ההתמודדות עם איראן מחייבת תפיסה שונה מזו המאפיינת עימותים בזירות קרובות יותר לישראל. חולתא הזהיר מפני ניהול העימות במתכונת של סבבים חוזרים ואמר: “ישראל לא יכולה לנהל מול איראן סבבים כאילו מדובר בדרום לבנון או ברצועת עזה”.

בדבריו כרך חולתא בין הביקורת החריפה שהשמיע על ההתנהלות הפוליטית בישראל לבין האזהרה הביטחונית שהציג בנוגע לאיראן. בשני הנושאים הוא תיאר מצב חריג, שלדבריו מחייב התייחסות שונה מההתנהלות המוכרת.