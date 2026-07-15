השר הבכיר בתחזית על איראן: "זה רק עניין של זמן" 

השר אלי כהן, החבר בקבינט המדיני בטחוני, התייחס למצב המשא ומתן של ארה"ב מול איראן, ופרש את מחשבתו בעניין.

בראיון הבוקר (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל', אמר כהן: "אמרנו מראש שלמשטר הנוכחי באיראן אין שום ערך לכל הסכם שאתה חותם איתו. אני חושב שגם בארצות הברית הופתעו מהמהירות שבה האיראנים הפרו את ההסכם. לא הייתה מילה כתובה אחת שהם עמדו בה.

אנחנו רואים את איראן מבודדת, פועלת מתוך לחץ מול המדינות שסובבות אותה. אותה איראן שרצתה לבנות טבעת חנק סביב ישראל, מוצאת את עצמה מול קו שבר אזורי. בסופו של יום, גם אם זה ייקח זמן, המשטר באיראן ייפול".