"אתה איש שפל ובזוי, הזוי שאתה עוד יוצא מהבית"

פעיל הימין ברוך מרזל, תקף בחריפות את ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק.

ברק התייחס לפריימריז במפלגת 'הדמוקרטים' וכתב: "‏רשימת המועמדים של הדמוקרטים מצוינת. הבחירה לא קלה. אני ממליץ לבחור גם במשה רדמן אבוטבול כח”כ לעתיד. רדמן, שנים בין מובילי המחאה, מבקר מדויק וחריף של נתניהו, נאבק בעקביות ובאומץ ולא מתקפל. המאבק עם הכהניזם ו׳כת נתניהו׳ יימשך בעוצמה גם בכנסת הבאה. הלוחמנות של רדמן תתרום רבות בכנסת".

מרזל מצידו ענה לו: "אתה האיש השפל והבזוי ביותר שמדינת ישראל ייצרה, הזוי שאתה עוד יוצא מהבית אחרי הנזק העצום שעשית לעם היהודי יחד עם החבר שלך ג'פרי".