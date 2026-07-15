"ליועמ"שית יש דם על הידיים"

פרופסור משה כהן אליה, תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, על רקע האלימות במגזר הערבי.

הפרופסור טען כי גם לה יש דם על הידיים, ובטורו ב'מעריב', הסביר: "אין הכוונה לאחריות פלילית או לטענה שהיא מבקשת בתוצאה. הכוונה לאחריות ציבורית ומוסדית. מי שמחזיק בכוח, מונע מן הדרג הנבחר להפעיל אותו ומכריע אילו כלים יעמדו לרשות המדינה, אינו רשאי להיעלם כאשר הכישלון נמדד בגופות. כי עצמאות בלי אחריות אינה שלטון חוק, אלא שהיא שלטון הפקידים. ועל שלטון כזה כבר יש דם על הידיים".

עוד הוא הוסיף כי "אם בג"ץ והמערכת המשפטית דורשים להגן על עצמאותה מפני הדרג הנבחר, הם אינם יכולים להתנער מתוצאות הפעלת הכוח הזה".