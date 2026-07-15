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הבכיר חושף: זו הסיבה שאיראן תקפה את ישראל

הבכיר הטורקי התייחס למלחמה בין איראן לישראל, וחשף מה הן הסיבות האמיתיות לכך שאיראן פתחה במתקפה: "זה בכלל לא קשור לעזה", טען

08:35
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איראן (Matyas Rehak / שאטרסטוק)

האדמירל הטורקי לשעבר פרופ' ג'יהאט יאיג'י מתח ביקורת חריפה על התבטאותו האחרונה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שלפיה "לולא אני, טורקיה הייתה תוקפת את ישראל". לדבריו, מדובר באמירה שמציבה את אנקרה כמדינה תוקפנית וכאויבת של ישראל – תיאור שלדבריו אינו משקף את המציאות.

בריאיון לפלטפורמת המדיה הטורקית GZT אמר יאיג'י כי "כשנשיא ארצות הברית אומר שטורקיה הייתה תוקפת את ישראל אלמלא התערב - הוא למעשה מציג את טורקיה באותו מעמד של אויבת, בדומה לאיראן. זה פשוט לא מציאותי".

על פי הדיווח ב'מעריב', יאיג'י חושף מהן השיקולים שהובילו את איראן לתקוף את ישראל, ובהם חיסול בכירי חיזבאללה, התקיפה שיוחסה לישראל נגד הקונסוליה האיראנית בדמשק והפעולות נגד איראן עצמה. "פלסטין לא הייתה הסיבה למתקפות האיראניות", טען. "אפילו נציגי איראן הבהירו בעבר שלא יתערבו כל עוד לא תותקף איראן עצמה".

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