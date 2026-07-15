יוותר על ההובלה? בנט: לא אכפת לי מהמיקום שלי

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, הצהיר הבוקר (רביעי) כי אינו רואה בתפקיד או במיקומו הפוליטי את העיקר, אלא את החלפת הממשלה והובלת השינוי במדינה.
בריאיון לתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב', אמר בנט: "לא אכפת לי מהמיקום או התפקיד, אני מחויב להביא את הניצחון".
לדבריו, הממשלה שתקום לאחר הבחירות תקדם שורת רפורמות משמעותיות, ובהן גם חקיקת חוקה לישראל.
בנט מתח ביקורת חריפה על מהלכי החקיקה של הקואליציה לקראת פיזור הכנסת ואמר: "הבנים שלנו נמצאים בלבנון, גם הבן שלי, והממשלה מקדמת על חשבונם חוקי ביזה והשתמטות נוראיים. תחזיקו חזק, אלה ימי הביזה וההשתמטות האחרונים. כל מה שהם הורסים, אנחנו נתקן".
בהתייחסו להיעדרותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מההצבעה על חוק יסוד לימוד תורה, אמר בנט: "נתניהו שלח את חברי הסיעה שלו לתמוך בחוקי החרפה האלה, בזמן שהוא עצמו לא רצה להיות מצולם כשהוא מצביע בעדם. אנחנו נתקן את זה ונחוקק את חוק המשרתים".
לדבריו, המשימה המרכזית של הממשלה הבאה תהיה שילוב הציבור החרדי בשירות ובחברה הישראלית.
"החרדים ילמדו ליבה, היסטוריה ואזרחות. מי שלא ישרת, לא יקבל שקט ממדינת ישראל. מי שרוצה לא לשרת, שיקים בית ספר פרטי על חשבונו. במקביל נבנה מסלולי שירות ובתי ספר ממלכתיים חרדיים."
בנט התייחס גם להרכב הקואליציה העתידית ואמר כי היא תורכב ממפלגות ציוניות בלבד.
"ש"ס ויהדות התורה הן מפלגות אנטי-ציוניות. הן מחנכות את הילדים שלהן על 'נמות ולא נתגייס'. זו בושה גדולה שאנחנו ממשיכים לממן את זה."
בסיום דבריו הדגיש כי מבחינתו השאלה מי יעמוד בראש הממשלה אינה העיקר: "נשב ביחד, גם גדי, גם ליברמן, גם לפיד, ונתקן את מה שהממשלה הזו קלקלה. לא אכפת לי מהמיקום או מהתפקיד שלי, אני מחויב להביא את הניצחון".