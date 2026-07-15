יוותר על ההובלה? בנט: לא אכפת לי מהמיקום שלי

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, הצהיר הבוקר (רביעי) כי אינו רואה בתפקיד או במיקומו הפוליטי את העיקר, אלא את החלפת הממשלה והובלת השינוי במדינה.

בריאיון לתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב', אמר בנט: "לא אכפת לי מהמיקום או התפקיד, אני מחויב להביא את הניצחון".

לדבריו, הממשלה שתקום לאחר הבחירות תקדם שורת רפורמות משמעותיות, ובהן גם חקיקת חוקה לישראל.

בנט מתח ביקורת חריפה על מהלכי החקיקה של הקואליציה לקראת פיזור הכנסת ואמר: "הבנים שלנו נמצאים בלבנון, גם הבן שלי, והממשלה מקדמת על חשבונם חוקי ביזה והשתמטות נוראיים. תחזיקו חזק, אלה ימי הביזה וההשתמטות האחרונים. כל מה שהם הורסים, אנחנו נתקן".

בהתייחסו להיעדרותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מההצבעה על חוק יסוד לימוד תורה, אמר בנט: "נתניהו שלח את חברי הסיעה שלו לתמוך בחוקי החרפה האלה, בזמן שהוא עצמו לא רצה להיות מצולם כשהוא מצביע בעדם. אנחנו נתקן את זה ונחוקק את חוק המשרתים".