שוב זה קורה: רימון הושלך לעבר סניף ג'פניקה בראש פינה

רשת ג'פניקה ( צילום: טל גל/פלאש 90 )

גל אירועי האלימות נגד עסקים המזוהים עם רשת המסעדות ג'פניקה נמשך.

המשטרה הודיעה הבוקר (רביעי) כי לפנות בוקר הושלך רימון לעבר עסק בראש פינה, במה שנראה כאירוע נוסף בשרשרת התקיפות מהימים האחרונים. על פי הודעת המשטרה, סמוך לשעות הבוקר המוקדמות התקבל דיווח במוקד 100 על פיצוץ שנשמע בראש פינה. כוחות משטרה שהוזעקו למקום איתרו זירה שבה הושלך רימון לעבר העסק. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, ובשלב זה ההערכה היא כי הרקע למעשה הוא סכסוך פלילי.

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האירוע מצטרף לשורת תקיפות שאירעו בימים האחרונים נגד סניפים המזוהים עם רשת ג'פניקה, שבמסגרתן הושלכו רימונים לעבר בתי עסק במספר מוקדים ברחבי הארץ.

בשלב זה לא דווח על נפגעים, אולם נגרם נזק לזירה. החקירה נמשכת, ובמשטרה פועלים לאיתור החשודים ולבירור הרקע המדויק לאירוע.