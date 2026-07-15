"בשבוע הבא יהיה רע מאוד": טראמפ מתכנן מתקפת ענק על איראן

הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

ברקע המהלומות ההדדיות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס אמש (שלישי) דיון מיוחד בחדר המצב בבית הלבן, שבמרכזו עמדו תוכניות להרחבת המערכה הצבאית נגד איראן.

על פי דיווח של ברק רביד, הנשיא דן עם בכירי מערכת הביטחון בגל תקיפות חדש, רחב בהרבה מזה שמתבצע בימים האחרונים באזור מצר הורמוז. לפי הדיווח, בישיבה השתתפו סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס, שר החוץ מרקו רוביו, שר ההגנה פיט הגסת', יו"ר המטות המשולבים הגנרל דן קיין, ראש ה-CIA ג'ון רטקליף, השליח סטיב ויטקוף ובכירים נוספים בממשל האמריקני. על פי שלושה מקורות המעורים בפרטים, הדיון עסק באפשרות להרחיב את התקיפות מעבר למטרות הימיות באזור מצר הורמוז, ולפגוע גם ביעדים אסטרטגיים ברחבי איראן. עד כה, התמקדו התקיפות האמריקניות במערכות הגנה אווירית, מכ"מים, אתרי שיגור טילים נגד ספינות, בסיסי כטב"מים ותשתיות צבאיות שנועדו, לפי וושינגטון, לפגוע ביכולת האיראנית לאיים על חופש השיט במצר הורמוז. במקביל, איראן הגיבה בימים האחרונים בשיגור טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן, בכווית ובבחריין. בנוסף, ארצות הברית החלה להפעיל מצור ימי על נמלי איראן.

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"שבוע הבא יהיה רע מאוד מבחינתם"

בריאיון שהעניק לרשת פוקס ניוז לפני ישיבת חדר המצב, שיגר טראמפ איום חריף במיוחד כלפי טהרן.

"צבא ארה"ב עומד להכות באיראן בעוצמה במהלך שלושת הימים הקרובים", אמר הנשיא. "השבוע הבא יהיה רע מאוד מבחינתם. בשבוע הבא מגיעות תחנות הכוח. בשבוע הבא מגיעים הגשרים. אנחנו נשבית את כל תחנות הכוח שלהם. אנחנו נשבית את כל הגשרים שלהם – אלא אם כן הם יגיעו לשולחן המשא ומתן".

טראמפ התייחס גם למתקן התת-קרקעי המכונה "הר המכוש" (Pickaxe Mountain), שלפי הערכות במערב משמש את תוכנית הגרעין האיראנית.

לדבריו, ארצות הברית עוקבת אחר הנעשה באתר באופן רציף. "יש לנו מצלמות שמכוונות לשם. יש מעט מאוד פעילות, אבל אם תהיה אפילו פעילות קטנה, נתקוף את המקום ונכה בו בעוצמה", אמר.

לדברי טראמפ, נציגי ממשלו קיימו ביום שלישי שיחות עם בכירים איראנים והבהירו להם כי עליהם לשוב למשא ומתן.

"אמרתי להם: 'כדאי שתעשו עסקה, אחרת לא יישאר לכם שום דבר'", אמר הנשיא.