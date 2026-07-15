שבר שיא עולמי: שלד דינוזאור נמכר ב-50 מיליון דולר

השלד של "Gus" ( צילום: Sotheby’s )

שלד של טירנוזאורוס רקס, שזכה לכינוי "Gus", נמכר השבוע בבית המכירות סותבי'ס בניו יורק תמורת 50.1 מיליון דולר - מחיר שובר שיאים שהופך אותו למאובן היקר ביותר שנמכר אי פעם במכירה פומבית.

השלד נחשב לאחד מהשלדים הגדולים והשלמים ביותר של טי-רקס שהתגלו עד כה. אורכו כ-38 רגל (כ-11.5 מטרים), וגובהו עולה על 12 רגל. הוא נחשף בשנים 2021–2023 באזור תצורת הל קריק (Hell Creek) שבדרום דקוטה - אחד האתרים החשובים בעולם למחקר מאובני דינוזאורים. בבית המכירות העריכו תחילה כי השלד יימכר בטווח של 20 עד 30 מיליון דולר, אך כבר בשלבי הפתיחה של המכירה - עם הצעת פתיחה של 19 מיליון דולר - התברר כי הביקוש גבוה בהרבה מהצפוי. בסיום התחרות בין המציעים, נסגר המחיר על 50.13 מיליון דולר, כ-67% מעל ההערכה הגבוהה.

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השלד של "Gus" ( צילום: Sotheby's )

העסקה הנוכחית שוברת את השיא הקודם שנקבע רק בשנה שעברה, כאשר שלד סטגוזאורוס בשם "Apex" נמכר ב-44.6 מיליון דולר למיליארדר קן גריפין. לפני כן, בשנת 2020, נמכר שלד טי-רקס נוסף בשם "Stan" תמורת 31.8 מיליון דולר.

זהות הרוכש של "Gus" לא נחשפה עד כה, אך ההערכות הן כי מדובר באספן פרטי בעל הון רב. המגמה הזו מעוררת ויכוח מתמשך בקהילה המדעית: בעוד שיש הסבורים כי מכירות פומביות מסוג זה מגבירות את העניין הציבורי בפלאונטולוגיה, אחרים חוששים כי ממצאים יקרי ערך יוצאים מהישג ידם של חוקרים ומוסדות ציבוריים.

השלד הוצג לקהל הרחב במטה סותבי'ס בניו יורק במסגרת אירוע "Geek Week", לצד פריטים נדירים נוספים כמו מטאוריטים, מזכרות מחקר החלל וטכנולוגיה היסטורית - מהלך שהגביר את העניין הציבורי והתקשורתי סביב המכירה.

המכירה של "Gus" מחזקת את עלייתו של שוק המאובנים שהפך בשנים האחרונות לזירה לוהטת עבור אספנים עשירים, כאשר דינוזאורים - שבעבר נחשבו לנחלתם של מוזיאונים בלבד - הופכים לפריטי יוקרה מבוקשים במיוחד.