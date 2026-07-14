רגע פורץ דרך: הטכנולוגיה שמביאה את בית החולים לחלל

אסטרונאוטים של Fram2, משמאל לימין: הטייסת ראביא רוג, המפקדת צ'ון וואנג, מפקדת הרכב יאניקה מיקלסן, והקצין הרפואי אריק פיליפס ( צילום: SpaceX )

בפעם הראשונה בתולדות חקר החלל, הצליחו אסטרונאוטים לבצע צילומי רנטגן של גוף האדם מחוץ לכדור הארץ - והוכיחו כי ניתן להגיע לאיכות אבחונית זהה לזו המתקבלת על פני הקרקע. כך עולה ממחקר חדש שפורסם בכתב העת המדעי Radiology.

הצילומים בוצעו במהלך משימת Fram2 הפרטית, ששוגרה ב-31 במרץ 2025 על גבי חללית Dragon של SpaceX, ונמשכה מספר ימים בלבד. במהלך המשימה, שנחשבת לראשונה שעברה מעל אזורי הקטבים של כדור הארץ, הפעילו ארבעת אנשי הצוות מערכת רנטגן אולטרה-ניידת במסגרת פרויקט SpaceXray. במהלך השהות במסלול, תועדו צילומים של כפות ידיים, האמות, אזור הבטן והאגן. אחד הרגעים הסמליים במשימה נרשם כאשר מפקד המשימה, צ'ון וואנג, פרסם צילום רנטגן של ידו כשהיא עונדת טבעת - מחווה ישירה לצילום ההיסטורי של וילהלם רנטגן מ-1895.

הצילום של וואנג מימין ושל וילהלם רנטגן משמאל ( צילום: Wilhelm Conrad Röntgen / SpaceX/Fram2 )

המחקר המדעי בחן והשווה בין צילומים שנלקחו לפני השיגור, במהלך השהות בחלל ולאחר החזרה לכדור הארץ, ומצא כי הצילומים בתנאי מיקרו-כבידה עומדים בסטנדרטים רפואיים מלאים. המשמעות: ניתן לבצע אבחון רפואי מדויק גם הרחק מכדור הארץ.

עד כה, הסתמכו אסטרונאוטים בעיקר על אולטרסאונד ככלי הדמיה רפואי, בעוד יכולת לבצע רנטגן כלל לא הייתה זמינה. במסגרת הפרויקט זוהו למעלה מ-60 מצבים רפואיים בהם רנטגן עשוי להיות קריטי - בהם שברים, פגיעות שיניים ובעיות פנימיות נוספות.

במקביל, נאס"א מקדמת פיתוח מערכות רנטגן ניידות לשימוש בתחנת החלל הבינלאומית, עם כוונה לשלב מערכת מבצעית כבר במהלך 2026 או תחילת 2027.

מעבר לרפואה, הניסוי הדגים גם שימושים נוספים - בהם בדיקות לא הורסות של רכיבי חלל, שיאפשרו לזהות תקלות מבניות מבלי לפרק ציוד. יכולת זו עשויה להיות קריטית במשימות ארוכות טווח, בהן אין אפשרות לחזור לכדור הארץ לצורך תיקון.

ככל שהאנושות מתקדמת לעבר משימות מאוישות לירח ולמאדים, הפיתוח החדש מסמן צעד משמעותי בדרך להבטחת טיפול רפואי עצמאי בחלל. "הוכחנו שצילום רנטגן אפשרי גם מחוץ לכדור הארץ – וזהו בסיס חיוני לבריאות האסטרונאוטים בעתיד", נמסר מצוות הפרויקט.