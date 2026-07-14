עזיבה דרמטית בליכוד: ״אפעל להחליש את המפלגה״

שופט בית הדין של הליכוד, עמנואל ויזר, הודיע היום (שלישי) כי הוא פורש מהמפלגה.

לטענתו, הסיבה לכך היא ההצעה על חוק העריקים, כך פרסם מיכאל שמש.

במכתבו כתב ויזר: ״בעקבות ההצבעה המחפירה בה תמך הליכוד בחוק הנותן לעבריינים חסיון על פי השתייכות מגזרית, אני מודיע בזאת על הפסקה מיידית של חברותי בליכוד״.

עוד הוא הוסיף: ״אני מקווה ואפעל לכך, שבבחירות הקרובות הליכוד יחלק ויאלץ לחבור למפלגות ימין בעלות חוט שדרה מוסרי, שלא ייכנעו לסחטנות החרדית״.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, סגנית שר החוץ שרן השכל, הודיעה כי תעזוב את תפקידה בעקבות אישור הצעת החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים. השכל הדגישה כי לא תוכל להמשיך לכהן בממשלה שמקדמת פטור בפועל למי שאינם מתייצבים לשירות.