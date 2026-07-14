הלחץ גובר: טויוטה, הונדה וניסאן מציגות ירידות חדות במכירות

שלוש יצרניות הרכב הגדולות של יפן - טויוטה, הונדה וניסאן - רשמו ירידה חדה במכירות בסין במהלך המחצית הראשונה של 2026, במה שממחיש את עומק השינוי בשוק הרכב הגדול בעולם ואת האתגר הגובר מצד המתחרות המקומיות.

לפי הנתונים, טויוטה מכרה כ־694.7 אלף כלי רכב בסין - ירידה של 17.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ניסאן רשמה ירידה של כ־15% עם כ־237 אלף יחידות. הונדה בלטה לשלילה במיוחד: בחודש אפריל בלבד צנחו המכירות בכ־48.3% והסתכמו בכ־22.6 אלף כלי רכב, כאשר מתחילת השנה ועד אפריל נרשמה ירידה מצטברת של כ־28%.

הירידות אינן מתרחשות בוואקום. שוק הרכב הסיני כולו מציג חולשה, כאשר מכירות רכבי נוסעים ירדו ביוני בכ־23.4% ל־1.62 מיליון יחידות - החודש התשיעי ברציפות של ירידות. לפי איגוד סוחרי הרכב בסין, רק כ־12% מהסוכנויות עמדו ביעדי המכירות למחצית הראשונה של השנה.

בזמן שהיצרניות היפניות התקדמו בזהירות יחסית בתחום החשמול, היצרניות הסיניות האיצו פיתוחים, הורידו מחירים והרחיבו נתח שוק - לא רק בשוק המקומי אלא גם בשווקים מתפתחים, בהם דרום־מזרח אסיה. בשנת 2025 מכרו יצרניות סיניות כמעט 27 מיליון כלי רכב ברחבי העולם, ועקפו את יפן לראשונה זה יותר משני עשורים.

בתגובה ללחצים, חלק מהחברות כבר נוקטות צעדי התייעלות. הונדה צפויה לסגור את מפעל גואנגג'ואו (Huangpu) ביוני 2026, ומפעל נוסף בווהאן מתוכנן להיסגר ב־2027. זאת לאחר שמכירות החברה בסין צנחו מכ־1.66 מיליון כלי רכב בשנת 2020 לכ־650 אלף בלבד כיום.

גם טויוטה אינה חסינה: המכירות הגלובליות של הקבוצה, כולל דייהטסו, ירדו בכ־7.4% בחודש האחרון שדווח, כאשר סין והמזרח התיכון מסומנים כאזורי חולשה מרכזיים.

התחזית עבור היצרניות היפניות נותרת מאתגרת. השוק הסיני ממשיך לנוע במהירות לעבר רכבים חשמליים מקומיים - מגמה שמעלה סימני שאלה לגבי יכולתן של השחקניות הוותיקות להתחרות בטווח הארוך ללא התאמה אסטרטגית עמוקה.