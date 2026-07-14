תקיפה באיראן אילוסטרציה ( ללא קרדיט )

צבא ארצות הברית הודיע הערב (שלישי) על תחילתו של מצור צבאי במרחב המזרח התיכון. על פי הודעת הפנטגון, כוחות משימה מיוחדים הכוללים עשרות כלי שיט ומאות מטוסי קרב נפרסו באזור כדי לאכוף את המגבלות במרחב הימי והאווירי.

הודעת פיקוד המרכז האמריקני בהצהרה הרשמית שהופצה מטעם הצבא נמסר הדיווח על פריסת הכוחות ועל תחילת המבצע: "יותר מ-20 ספינות מלחמה של הצי האמריקני ומאות מטוסי קרב פועלים כעת במזרח התיכון. המצור החל. כוחותינו ערניים, קטלניים ומוכנים"

ספינות משמרות המהפכה במיצרי הורמוז ( (צילום: מתוך טוויטר) )

טראמפ: "נשלוט במצר הורמוז ונקבל כסף"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ השמיע הצהרות חריפות בנוגע לאיראן ולמצר הורמוז. בראיונות בתוכנית רדיו הלילה, אמר טראמפ כי "צבא ארה"ב מכה בעוצמה באיראן, הלילה ומחר". עוד הוא אמר: "אנחנו הולכים להשמיד את הר פיקאקס (אתר תת קרקעי נוסף סמוך למתקן הגרעיני בנתנז). תגידו לאיראנים שאנחנו בדרך. אין להם שום דבר שהם יכולים לעשות בנוגע לזה".

טראמפ בחדר הסגלגל ( עיבוד תמונה AI ג'מיני )

טראמפ הצהיר גם כי "אנחנו נהיה אלה ששולטים במצר הורמוז ונקבל על זה כסף", אמירה המתייחסת למעבר הימי המחבר בין המפרץ הפרסי למפרץ עומאן. לדבריו, "הם לא קיבלו ממני כלום. אנחנו לוקחים מהם הכול, כמו נפט ואדמה, אחרי שהייתה לנו עסקה והם הפרו אותה".

כשנשאל על מעורבות ישראלית בתקיפות, סירב טראמפ להתייחס ישירות ואמר כי אינו מעוניין לדבר על כך. על ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר: "אני מסתדר מצוין עם נתניהו. לא זרקתי אותו מתחת לגלגלי האוטובוס. לפעמים אני לא מסכים איתו. אני מבהיר לו את זה, ובסוף מתברר שאני צדקתי".

סין מזהירה: "אנו נכבד את ההסכמים עם איראן"

מזכיר הביטחון הסיני, האדמירל דונג ג'ון, העביר מסר חריג אל ממשל טראמפ, במה שנראה כאיום סיני ישיר להתערבות בחזית האיראנית. דונג ג'ון, שהיה רמטכ"ל הצבא הסיני וכעת משמש כמזכיר הביטחון של השלטון הסיני, איים במילים חריגות: "הספינות שלנו נכנסות ויוצאות מהמים של מצרי הורמוז על פי חוק, יש לנו הסכמי סחר ואנרגיה עם איראן, אנו נכבד את ההסכמים האלה בין המדינות ומצפים מאחרים לא להפריע לכך".

בנוסף, במה שנראה כניסיון סיני-איראני לכפות שינוי דרמטי על הסדר העולמי, טען ג'ון: "איראן שולטת במיצרי הורמוז, והם יישארו פתוחים עבורנו". ההצהרה הסינית מעלה את החשש ממעורבות סינית ישירה במשבר, ומסכנת את יציבות האזור.

ההתפתחויות האחרונות מצביעות על הסלמה משמעותית במתיחות בין ארה"ב לאיראן, כאשר המצור הימי והתקיפות האמריקניות מצד אחד, והתגובה האיראנית והסינית מצד שני, מעלים את החשש ממלחמה אזורית רחבת היקף. עדכונים נוספים בהמשך.