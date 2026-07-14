בפעם השנייה השבוע: פעילי "עורי צפון" נכנסו ללבנון

פעילות ארגון "עורי צפון" בלבנון ( צילום: ארגון "עורי צפון" )

פעם השנייה בתוך שבוע, קבוצת פעילים מתנועת "עורי צפון" נכנסה היום (שלישי) לשטח לבנון והגיעה לנהר החצבאני, אחד ממקורותיו המרכזיים של נהר הירדן. הפעם הייתה זו קבוצת נערות מהתנועה, שלפי הודעתה שהתה במקום במשך כשעה, טיילה באזור ואף נכנסה לשכשך במי הנהר.

על פי התנועה, במהלך השהות במקום הגיע לאזור ג'יפ צבאי, וחיילי צה"ל קראו לנערות לעזוב את השטח. הנערות נענו להנחיית הכוח, ולאחר שיצאו מהאזור עוכבו בידי המשטרה. עוד טוענים בתנועת "עורי צפון" כי מדובר בכניסה השנייה לשטח לבנון בתוך שבוע. לדבריהם, בשבוע שעבר נכנסה קבוצה נוספת של פעילים לנהר החצבאני, אירוע שלטענתם התקיים "מתחת לרדאר" ולא פורסם. נהר החצבאני, המוכר בעברית בשם נחל שניר, זורם בשטח לבנון ומהווה אחד משלושת מקורותיו המרכזיים של נהר הירדן. קטעים מהנהר נמצאים במרחק של מטרים בודדים בלבד מגדר הגבול עם ישראל, באזור אצבע הגליל.

הפיעלות בנחל שניר שבלבנון - צילום: ארגון "עורי צפון" הפיעלות בנחל שניר שבלבנון | צילום: צילום: ארגון "עורי צפון" 10 10 0:00 / 0:07

מתנועת 'עורי צפון' נמסר:

"נהר החצבאני נמצא בסמוך לכפר ע׳ג׳ר, כפר שהיה חצוי במשך שנים בגלל קו הגבול הישן, ורק לאחרונה בוטלה בו בפועל החלוקה המלאכותית. אין צודק מכך שגם הנהר הצמוד אליו, שהוא המשכו הישיר של נחל שניר המוכר לכולנו, יהיה פתוח ונגיש לישראלים.

אנו קוראים לממשלה להשקיע תקציב בפיתוח והנגשת אתר הנהר לישראלים, לספח וליישב את חבל הארץ הפורה והאסטרטגי באזור נהר החצבאני, ובדרום לבנון כולה.

עד הנצחון! עד ההתיישבות!"