אויארסבאל העניש מהנקודה: ספרד ב-1:0 על צרפת

נבחרת ספרד עלתה ליתרון 0:1 מול צרפת ברבע גמר מונדיאל 2026, לאחר שמיקל אויארסבאל דייק מהנקודה הלבנה בדקה ה-22 בעקבות עבירה של לוקאס דין על לאמין ימאל ברחבה. עד כה הספרדים מציגים משחק עדיף ושולטים בקצב, בעוד צרפת מחפשת את שער השוויון לאחר שנקלעה לראשונה לפיגור בטורניר.

המהלך שהוביל לשער החל שתי דקות קודם לכן, כאשר לוקאס דין שגה בניסיון להרחיק כדור גובה. המגן הצרפתי איבד קשר עין עם לאמין ימאל, שנכנס מאחוריו לרחבה, ובניסיון להרחיק את הכדור פגע ברגלו של הכוכב הצעיר. השופט הצביע מיד על הנקודה הלבנה, וה-VAR לא שינה את ההחלטה, לאחר שנקבע כי לא הייתה נגיעת יד של ימאל במהלך.

אויארסבאל ניגש לבעוט ושלח את הכדור בעוצמה לחצי הימני של השער. מייק מניאן אמנם זינק לכיוון הנכון, אך לא הצליח לעצור את הבעיטה המדויקת, וספרד עלתה ליתרון ראשון במשחק.

עד לשער הייתה ספרד הנבחרת המסוכנת יותר. היא שלטה בהחזקת הכדור, הניעה אותו בסבלנות וחיפשה את הפרצה בהגנה הצרפתית. בדקה ה-11 כמעט בישל ימאל לאחר מהלך אישי נהדר והגבהה מדויקת לרחבה, אך דאיו אופמקאנו הרחיק ברגע האחרון.

צרפת ניסתה לעקוץ במתפרצות. קיליאן אמבפה הגיע למספר מצבים מסוכנים, אך התקשה להשתחרר מהשמירה של אמריק לאפורט ופאו קובארסי. גם עוסמאן דמבלה ובראדלי ברקולה ניסו להפעיל לחץ על ההגנה הספרדית, אך ללא הצלחה.

בצד המשמעתי, אדריאן ראביו ספג כרטיס צהוב כבר בדקה התשיעית לאחר עבירה על דני אולמו, ומייקל אוליסה ניצל מהרחקה אפשרית לאחר תיקול חריף על רודרי בדקה ה-15, מהלך שעורר מחלוקת.

נכון לדקה ה-26, ספרד מובילה 0:1, כאשר צרפת נקלעה לראשונה לפיגור במונדיאל 2026 ותנסה למצוא את הדרך חזרה למשחק עוד לפני הירידה להפסקה.