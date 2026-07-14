"בשבילי זה ניצחון ענק": אימו של רועי ששון מספרת על הנס

רועי חיים ששון ( באדיבות המשפחה )

הלוחם רועי חיים ששון, שנפצע באורח קשה במהלך הלחימה ברצועת עזה, השתחרר היום (שלישי) ממחלקת השיקום במרכז הרפואי שיבא תל השומר, לאחר תקופת שיקום ממושכת שנמשכה כשנתיים.

בטקס הפרידה מהמחלקה נשאה אמו, מירב ששון, דברים מרגשים שבהם הודתה על הדרך שעברה המשפחה מאז פציעתו הקשה של בנה. "אני רוצה קודם כל לפתוח ולהודות מעומק הלב לבורא עולם", אמרה. "רועי שלי נפצע לפני שנתיים. כשהטיסו אותו, חשבו על חמישה איברים שיש לתרום. מצב אנוש. שבוע ימים היינו אנוש". מירב תיארה את האתגרים הרפואיים שליוו את תהליך השיקום ואמרה: "להסתכל על כל הדרך... זוכרים איך הגענו לפה? בלי גולגולת בכלל, לא ידענו איך נפתור את הגולגולת, אקספנדר, זיהומים, פצע לחץ. ולחשוב על כל המסע המטורף הזה שעברנו פה. אז קודם כל, באמת תודה לבורא עולם".

מירב ששון - צילום: באדיבות המשפחה מירב ששון | צילום: צילום: באדיבות המשפחה 10 10 0:00 / 1:37

בהמשך פנתה לבנה ואמרה: "אני רוצה להודות לגיבור שלי, לרועי חיים, הלוחם הזה". היא הוסיפה כי בשונה מהמקובל, כיום דווקא ההורים הם אלה שגאים בילדיהם. "אני חושבת שמה שרועי שלנו עשה, והרבה לוחמים, היכולת להקריב ולתת את כל כולו למען המדינה שלנו, למען העם שלנו, זה לא מובן מאליו".

לדבריה, כוחו של בנה לא התבטא רק בפן הפיזי אלא גם בחוסן הנפשי. "אמרתי כל הזמן לכל המטפלים שלך שאתה חזק לא רק פיזית, אלא מנטלית. בזכות זה יש לי אמון גדול ברועי שלנו".

את דבריה חתמה במסר אופטימי לקראת המשך הדרך: "אנחנו רק עולים מדרגה לשלב הבא, שבו אתה תמשיך להילחם. כשאני רואה אותך יושב ככה זקוף בכיסא, ראש שלם, הדעה שלך איתך, בשבילי זה ניצחון ענק. אז באמת תודה רבה".