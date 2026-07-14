בנט דוחה את גולן: "לא אתן להקים מדינה פלסטינית או למסור שטחים"

יו"ר מפלגת "בנט 2026", נפתלי בנט, הגיב הערב (שלישי) לדבריו של יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, והבהיר כי הוא מתנגד להקמת מדינה פלסטינית ולמסירת שטחים.

הרקע לדברים הוא התבטאות של גולן, שלפיה גם אם בנט יעמוד בראש הממשלה, הוא לא יוכל למנוע הקמת מדינה פלסטינית, מסירת שטחים או סגירת מכינות, בשל הרכב הקואליציה שתידרש לו כדי להקים ממשלה.

במהלך כנס בפתח תקווה התייחס בנט לטענות ואמר: "כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. העמדה שלי מאוד ברורה".

בהמשך חידד את עמדתו והצהיר: "אני לא אתן להקים מדינה פלסטינית, אני לא אתן למסור שטחים". עוד הוסיף: "אני לא אתן לסגור את החינוך. כל אחד יעשה את הרעש שלו, ראיתם מה אנחנו עושים, נתמקד בזה".