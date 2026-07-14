אחרי 4 שנים: דרמה בפרשת הרב טאו

הרב טאו ( אוליביה פיטוסי / פלאש90 )

לאחר ארבע שנים של חקירה מאומצת, פרקליטות המדינה צפויה להודיע על סגירת תיק החקירה נגד מנהיגה הרוחני של מפלגת נעם ונשיא ישיבת "הר המור", הרב צבי טאו, שנחשד בביצוע עבירות מין, כך פרסם הערב עיתונאי i24News אבישי גרינצייג.

הפרשה, שהסעירה את המגזר הדתי-לאומי ואת הציבוריות הישראלית כולה, החלה בעקבות תלונות שהוגשו נגד הרב על מעשים חמורים שבוצעו לכאורה לפני עשרות שנים. החקירה המשטרתית, שלווותה באופן צמוד על ידי הפרקליטות, כללה גביית עדויות רבות וניסיונות לבסס תשתית ראייתית להגשת כתב אישום.

בסופו של דבר, ההחלטה על סגירת התיק התגבשה לנוכח קשיים משפטיים וראייתיים משמעותיים, ובראשם חלוף הזמן הרב מאז המועד שבו התרחשו המעשים לכאורה, דבר שיצר קושי ממשי בהוכחת האשמה וגרר בחלק מהמקרים השלכות ישירות של התיישנות.