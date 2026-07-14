דיווח: זה התרגיל הפוליטי שעשה נתניהו לישראל כ"ץ 

ראש הממשלה בנימין נתניהו הבטיח לשר הביטחון ישראל כ"ץ כי יתמוך בפומבי בחוק העריקים ואף ישתתף בהצבעה במליאת הכנסת, אך ברגע האמת עזב את האולם דקות ספורות לפני תחילת ההצבעה. כך דיווח הערב (שלישי) הפרשן הפוליטי של כאן חדשות, מיכאל שמש.

על פי הדיווח, לאחר שהתקבלה ההחלטה לקדם את החוק, התעכב שר הביטחון במשך ימים ארוכים עם מסירת מכתב התמיכה שלו וסירב להעבירו. במסגרת המאמצים לגייס את תמיכתו, התחייב נתניהו בפני כ"ץ כי יתייצב במליאה, יתמוך בחוק באופן פומבי ואף ישתתף בהצבעה.

לפי הדיווח, היום הגיעו נתניהו וכ"ץ יחד למליאת הכנסת לקראת ההצבעה. השניים נכנסו יחד לאולם, אולם דקות ספורות לאחר מכן, וברגעים שלפני פתיחת ההצבעה, נתניהו עזב את המליאה ולא השתתף בהצבעה.

בלשכת ראש הממשלה מסרו כי נתניהו נקרא לשיחת טלפון מדינית, ולכן נאלץ לצאת מהמליאה.

למרות היעדרותו של נתניהו, הצעת החוק אושרה במליאת הכנסת. הדיווח של שמש מעלה כי היעדרותו של ראש הממשלה התרחשה לאחר שהתחייב בפני שר הביטחון להשתתף בהצבעה, במסגרת המאמצים לקדם את החוק ולהבטיח את תמיכת כ"ץ.