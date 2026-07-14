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חנוך דאום תוקף: "כמה זה מנותק, איזה חילול ה' נוראי"

איש התקשורת והסופר תקף את יו"ר ש"ס בעקבות ההצבעה בכנסת על חוק הגיוס, והתייחס לתמונה שבה נראה דרעי מחייך במליאה: "כמה זה מכאיב, כמה זה מנותק, ואיזה חילול ה' נוראי זה"

20:33
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חנוך דאום יס מן (תום גת)

איש התקשורת והסופר חנוך דאום פרסם היום (שלישי) ביקורת חריפה נגד יו"ר ש"ס אריה דרעי, בעקבות ההצבעה בכנסת על חוק הגיוס, והתייחס לתמונה שבה נראה דרעי מחויך במליאת הכנסת בזמן ההצבעה.

בפוסט שפרסם כתב דאום כי בשלוש השנים האחרונות הוא נפגש באופן קבוע עם לוחמים, פצועי מלחמה, אלמנות ומשפחות שכולות, וטען כי המראה של דרעי מחייך בזמן ההצבעה היה עבורו ועבור רבים אחרים קשה לצפייה.

"כמעט שלוש שנים שאני פוגש ומדבר עם לוחמים, פצועים, אלמנות מלחמה ומשפחות שכולות כמעט מדי יום. כמעט שלוש שנים של מלחמה בלתי פוסקת", כתב דאום.

בהמשך פנה ישירות לדרעי והוסיף: "אני לא יכול להסביר לך, אריה דרעי, כמה פוצע אותנו לראות את החיוך הזה שלך, שצולם כעת במליאה בזמן שהצבעתם בעד העריקים, שחלקם נכדים שלך. כמה זה מכאיב. כמה זה מנותק. ואיזה חילול ה' נוראי זה".

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