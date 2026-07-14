ח"כ יעקב מרגי בתגובה ראשונה לסערה סביבו

סערת חוקי הגיוס בקואליציה מסרבת להירגע, והפעם הדרמה מגיעה מתוך סיעת ש"ס. חבר הכנסת יעקב מרגי, שהודיע לאחרונה על פרישה מהחיים הפוליטיים, התראיין היום (שלישי) לתוכנית בכאן רשת ב' והתייחס לחוק יסוד לימוד תורה שעבר אמש – ובאופן מפתיע ביותר, יצא נגדו בחריפות.

"אם זה היה תלוי בי, לא היה חוק לימוד תורה, צריך לגייס את כל מי שלא לומד", הצהיר מרגי בגילוי לב. השר לשעבר אף מתח ביקורת פנימית קשה על הנהגת המגזר והוסיף כי הישועה לא תבוא מהרבנים ולא מההנהגה הפוליטית.

"הכוונה הייתה: שימותו באוהלה של תורה"

במהלך הריאיון התייחס מרגי לקבוצות הקיצוניות במגזר החרדי המפגינות נגד הגיוס, והתבטא בצורה חסרת תקדים: "לאלא שצועקים 'נמות ולא נתגייס', אני אומר, אם אתם לא רוצים – תמותו".

התבטאות זו עוררה סערה ציבורית מיידית. זמן קצר לאחר מכן, בריאיון נוסף שהעניק לרדיו "קול ברמה", ביקש מרגי להבהיר את כוונתו לנוכח הביקורת.

"ודאי שזו אמירה קשה, ולא הייתי צריך לומר 'שימותו' במובן הזה, אלא 'שימותו באוהלה של תורה'", הסביר חבר הכנסת מש"ס. הוא ביקש להדגיש כי הדברים החריפים נאמרו מתוך סערת רגשות: "זה בא מתוך כאב עצום על כך שעולם התורה שלנו מופקר היום למעצרים וסנקציות".

באופוזיציה תוקפים: "קלון על ראש נתניהו"

כזכור, העברת חוק הגיוס אמש במליאה גררה גל תגובות חריפות מצד סיעות האופוזיציה, שתקפו בנחרצות את התנהלות הקואליציה ואת חברי הכנסת שהצביעו בעד החוק.

באופוזיציה הבהירו כי מדובר בחקיקה שמפלה בין דם לדם בעיצומה של מערכה צבאית קשה, ואמרו כי הקלון על העברת החוק יישאר לנצח על ראשו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.