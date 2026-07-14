מפת האיומים בצפון משתנה: במערכת הביטחון הישראלית חוששים מאוד מהתבססותה ההולכת וגוברת של טורקיה בסוריה, כך דווח הערב (שלישי) בתוכנית "בנימיני וגואטה" בכאן חדשות ברשת ב'.

לדברי גורם ביטחוני ששוחח עם כאן חדשות, כניסתה של טורקיה לעומק הזירה הסורית מוגדרת כעת כ"עניין של זמן". הגורם חשף כי אנקרה כבר מעורבת באופן פעיל ומשמעותי בבניית הצבא הסורי החדש, מסייעת בהקמת תשתיות צבאיות שונות ומקדמת באינטנסיביות את האינטרסים הלאומיים שלה בתוך המדינה השכנה.

"מדינה עם נשק אסטרטגי על הגבול שלנו"

במערכת הביטחון לא מקלים ראש בהתפתחויות הללו ומגדירים את הנוכחות הטורקית כאירוע מורכב מאוד עבור ישראל, לנוכח העובדה שמדובר במדינה חזקה המחזיקה בנשק אסטרטגי וממוקמת ממש על הגבול. בעקבות השינויים המהירים הללו, צה"ל ממשיך להחזיק כוחות מתוגברים במרחב החיץ ובחרמון כחלק מהיערכות לכל תרחיש.

החשש המרכזי בירושלים אינו נובע בהכרח מאירועים טקטיים מיידיים, אלא מהמגמה ארוכת הטווח של המדינה הסורית החדשה. בשנה וחצי האחרונות מתבצעת בסוריה בנייה הדרגתית של מוסדות שלטון לצד שיקום הכוח הצבאי. מנהיג סוריה, אחמד א־שרע, מבין שפגיעה בוטה במיעוטים עלולה לגרור תגובה בינלאומית חריפה ולכן פועל בצורה מדודה, אך בפועל נמשכים הדיכוי, הפגיעה בחופש הדת והלחץ הכלכלי על אזורים כמו הר הדרוזים.