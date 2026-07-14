רעידת אדמה בעולם הפשע: העבריין הבכיר נעצר

התפתחות משמעותית בחקירת גל אירועי הירי והשלכת הרימונים במרכז הארץ. היחידה המרכזית של מחוז תל אביב עצרה הערב (שלישי) את יוסי מוסלי, ראש ארגון הפשע, בחשד למעורבות בשורת אירועי ירי והשלכת רימונים לעבר בתי עסק באזור גוש דן והמרכז, בהם גם סניפי רשת "ג'פניקה" שבבעלות איש העסקים ברק אברמוב.
על פי החשד, המעשים בוצעו במסגרת סכסוך מתמשך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי, שהוביל בימים האחרונים לשורת אירועים אלימים ברחבי המרכז. במשטרה בודקים את חלקו של מוסלי בפרשה ואת מעורבותם של חשודים נוספים.
לאחר מעצרו הועבר מוסלי לחקירה במשרדי ימ"ר תל אביב. מחר צפויה המשטרה להביאו לבית משפט השלום בתל אביב, שם תבקש להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה.
במשטרה מגדירים את המעצר כהתפתחות משמעותית בחקירה המתנהלת בימים האחרונים, ומעריכים כי בימים הקרובים יורחבו פעולות האכיפה וכי צפויים מעצרים נוספים במסגרת הפרשה.
החקירה נמשכת.