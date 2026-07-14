רעידת אדמה בעולם הפשע: העבריין הבכיר נעצר

אזיקים ( דוברות המשטרה )

התפתחות משמעותית בחקירת גל אירועי הירי והשלכת הרימונים במרכז הארץ. היחידה המרכזית של מחוז תל אביב עצרה הערב (שלישי) את יוסי מוסלי, ראש ארגון הפשע, בחשד למעורבות בשורת אירועי ירי והשלכת רימונים לעבר בתי עסק באזור גוש דן והמרכז, בהם גם סניפי רשת "ג'פניקה" שבבעלות איש העסקים ברק אברמוב.