חילי טרופר בגילוי נאות על בני משפחתו

( הדר יואביאן )

חבר הכנסת חילי טרופר, פרסם היום סרטון נוקב ברשתות החברתיות, ובו הציג גילוי נאות אישי ומשפחתי מצידו, בתגובה לחוקי הפטור מגיוס והקפאת האכיפה שמקדמת הקואליציה עבור הציבור החרדי.

בפתח דבריו ציין טרופר כי חברי הכנסת החרדים הציגו את גילוי הנאות שלהם לגבי מי מהמשפחות שלהם ייהנו מהחוקים שהם מקדמים למען משתמטים וריקים, ולכן הוא מבקש להציג את גילוי הנאות שלו. הוא הוסיף כי בני ובנות המשפחה שלו, שהוא כל כך גאה בהם על כך שהם משרתים את המדינה, ישרתו הרבה יותר כתוצאה מהחוקים הללו.

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שני בני זוג בלבנון ו-20 אחיינים בחזית

בהמשך הסרטון פירט חבר הכנסת את שירותם של בני משפחתו הקרובה והמורחבת, ללא יוצא מן הכלל. הוא שיתף כי שתי בנותיו משרתות בצבא, כאשר אחת מהן נמצאת ביחידה מיוחדת והשנייה משרתת כלוחמת. גם בני הזוג של שתי בנותיו משרתים ביחידות מיוחדות, ואחד מהם נמצא כעת בלחימה בתוך לבנון.

טרופר הוסיף כי שני אחיו מגויסים גם הם, כאשר אחד מהם משרת כמג"ד והשני הוא אבא וסבא שממשיך לשרת במילואים. לכך מצטרפים גם גיסיו של חבר הכנסת, ולמעלה מעשרים אחיינים ובני דודים שלו, אשר כולם נמצאים בשירות כבר שנתיים ושמונה חודשים וכמעט שאינם מגיעים הביתה. את דבריו חתם בקביעה כואבת לפיה כל האנשים הללו ישרתו ויסתכנו הרבה יותר בגלל הפטור שמעניקה למשתמטים ממשלת ישראל.