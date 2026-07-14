צה"ל חיסל ברצועת עזה בכיר בחמאס

פיצוץ בעזה (ארכיון) ( עבד רחים חאטיב/פלאש90 )

צה"ל הודיע היום (שלישי) כי תקף מוקדם יותר בצפון רצועת עזה וחיסל את המחבל מחמד מרואן מחמד סאלם, ששימש כראש הביטחון הצבאי של גדוד מרכז ג'באליה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. על פי הודעת צה"ל, בתקיפה חוסלו גם מספר מחבלים נוספים מהארגון, שלפי המידע המודיעיני עסקו בניסיון לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.

לפי צה"ל, יחד עם סאלם חוסל גם עבד אלמאלכ אבו אלג'בין, מחבל נוח'בה בגדוד מרכז ג'באליה, אשר שימש במקביל כראש מדור חקירות במשטרת חמאס. בנוסף חוסלו יאמן מוחמד ג'בריל עביד, מחבל בגדוד מרכז ג'באליה, וגסאן אכרם סלאמה דקס, מחבל בגדוד מערב ג'באליה, שפעל גם במסגרת משטרת חמאס.

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בצה"ל ציינו כי בתקופה האחרונה התכנסו המחבלים במטרה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה. בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל הוחלט לבצע את התקיפה, במטרה להסיר את האיום.

ראש הביטחון הצבאי ( צילום: דובר צה'ל )

עוד נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול נגד כל איום מיידי על כוחות צה"ל ועל ביטחון מדינת ישראל.

במערכת הביטחון מדגישים כי הפעילות ברצועת עזה נמשכת במקביל למאמצי הסיכול נגד בכירי חמאס ופעיליו, כחלק מהמאמץ המתמשך לפגוע בתשתיות הטרור וביכולותיו המבצעיות של הארגון.