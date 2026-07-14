עומס חום קיצוני; שני איזורים יבערו. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר לימים הקרובים: לאחר ימים נוחים יחסית, החל ממחר (רביעי) תורגש מגמת התחממות הדרגתית שתלך ותתגבר לקראת שבוע הבא, עם עומסי חום כבדים ותנאי לחות גבוהים במישור החוף.

החל ממחר, יום רביעי (15.07.26), יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ, בעוד שלאורך מישור החוף יהיה הביל.

במהלך סוף השבוע, בימים חמישי (16.07.26), שישי (17.07.26) וסוף השבוע בשבת (18.07.26), לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר. התחזית תישאר מעוננת חלקית עד בהירה, כאשר יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך רצועת החוף.

השינוי המשמעותי יגיע ביום ראשון (19.07.26). בתחילת השבוע הבא תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה ממשית בעומסי החום. באזורי ההרים ובפנים הארץ יעשה חם מהרגיל לעונה ויבש, ואילו במישור החוף יוסיף להיות הביל ומחניק.