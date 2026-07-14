אחרי אישור חוק המעצרים: דרעי מתייחס לעתיד הקואליציה

יו"ר ש"ס, אריה דרעי, תקף היום (שלישי) בחריפות את האופוזיציה בעקבות העתירות שהוגשו לבג"ץ נגד חוק המעצרים, והבהיר כי למרות הניסיונות, לדבריו, לערער על החוק ועל יציבות הקואליציה, גוש הימין יישאר מאוחד.

בהודעה שפרסם לאחר אישור החוק במליאת הכנסת, טען דרעי כי האופוזיציה מסרבת לקבל את הכרעת הכנסת ופונה לבית המשפט בניסיון לבטל את החקיקה.

"האופוזיציה הכושלת בראשות 'יש עתיד', שמרבה להטיף על דמוקרטיה, החליטה שלא לכבד את הכרעת הריבון, הכנסת, ומיהרה לסניף של 'יש עתיד' בירושלים, בג״ץ, כדי לעתור נגד חקיקה שנועדה למנוע פילוג בעם", כתב.

דרעי הוסיף כי לשיטתו, "מטרת האופוזיציה, בשיתוף מערכת המשפט, היא לעשות הכול כדי לפרק את גוש הימין, גם במחיר של כאוס". לדבריו, המאבק המשפטי נגד החוק אינו נועד רק להביא לביטולו, אלא גם לערער את יציבותו של המחנה הלאומי.

בהמשך המסר קרא דרעי לאחדות והפנה ביקורת חריפה כלפי מתנגדי החוק. "עם ישראל רוצה אחדות והסכמות. אתם בוחרים בפילוג ובחורבן", כתב, והדגיש: "לא ניתן לכם לפלג את העם".

דבריו של יו"ר ש"ס מגיעים לאחר שורה של עתירות שהוגשו לבג"ץ נגד חוק המעצרים, ובהן עתירות של יש עתיד, ישראל ביתנו והתנועה לאיכות השלטון, המבקשות לבטל את החוק ולהוציא צו ביניים שימנע את כניסתו לתוקף. מנגד, בקואליציה ממשיכים להגן על החוק וטוענים כי מדובר במהלך שנועד להסדיר את הסוגיה ולמנוע החרפה נוספת של המשבר הפוליטי סביב גיוס תלמידי הישיבות