"לא יכולתי לברוח, זה קרה באמצע השידור": המגישה הבכירה נחשפת

אולפן טלוויזיה ( צילום: יצחק הררי, פלאש 90 )

מגישת ערוץ הספורט שרון פרי חשפה היום (שלישי) כי היא מתמודדת במשך שנים עם התקפי חרדה, וסיפרה כי חוותה התקף דווקא במהלך שידור חי. בסרטון אישי שפרסמה ברשתות החברתיות שיתפה בהתמודדותה, בניסיון לעודד אחרים הסובלים מחרדה שלא להתמודד עם הקושי לבדם.

בפתח הסרטון סיפרה פרי כי היא מתמודדת עם חרדות מאז ילדותה. "יש תקופות טובות יותר ותקופות פחות טובות, ועכשיו אני בתקופה קצת פחות טובה", אמרה. לדבריה, אחד הגורמים המרכזיים שמחמירים את מצבה הוא לחץ וחשיבת יתר. "הרבה פעמים זה בגלל סטרס, אוברת'ינקינג, שזה בערך השם השני שלי. אתמול זה קרה לי באמצע שידור, שזה אחד הדברים הכי מבאסים שיכולים לקרות, כי אני גם לא יכולה לברוח, אני מול מצלמה", שיתפה.

שרון פרי ( Flash90 )

פרי סיפרה כי לאורך השנים פיתחה דרך להתמודד עם ההתקפים באמצעות נשימות וקבלה של התחושות. "לא לתת לזה לנהל אותי, לתת לזה לבוא ולהגיד לה 'מה קורה'. לפעמים זה עובד ולפעמים פחות, אבל רציתי לשתף אתכם", אמרה.

בפוסט שצירפה לסרטון הרחיבה על השפעות החרדה, וציינה כי התקפים יכולים להופיע בעקבות לחץ כלכלי, בחינות, תחושת חוסר מסוגלות, חשיבת יתר או היפוכונדריה. היא הוסיפה כי במהלך השנים ניסתה שיטות טיפול שונות, לרבות טיפול תרופתי, והגיעה למסקנה שההתמודדות היא "מסע פנימי" הדורש עבודה עצמית.

עוד התייחסה להשפעת החרדה על שגרת החיים ואמרה כי היא עלולה להוביל להימנעות ממפגשים חברתיים, מעבודה ומפעילויות מהנות. לסיום קראה למתמודדים עם חרדה לשתף אדם קרוב ולא להישאר לבד: "חרדות זה מסע לכל החיים, אבל אפשר לתת לה להיות ליד ולא לנהל אותנו. לכל אחד עוזר משהו אחר. תשתפו אדם שאתם סומכים עליו, אל תישארו עם זה לבד. מספיק אחד שיבין אתכם".