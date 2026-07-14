איילת שקד בתגובה ראשונה לדרמה הפוליטית

שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, יוצאת במתקפה חזיתית חסרת תקדים נגד הקואליציה ונגד מפלגת "הציונות הדתית", זאת בעקבות אישורו של חוק הקפאת מעצרי העריקים היום (שלישי) במליאת הכנסת.

בציוץ חריף שפרסמה בחשבון ה-X שלה, לא חסכה שקד במילים קשות וכתבה: "אישור חוק העריקים היום בכנסת הוא חרפה אנטי ציונית. הליכוד ומפלגת הציונות הדתית בזים למשרתים ומהללים את המשתמטים".

בהמשך דבריה, הפנתה שקד אצבע מאשימה ישירות כלפי הנהגת המגזר הנוכחית בקואליציה, וטענה כי הם פוגעים בציבור המשרת ובמשפחות הלוחמים. "מפלגת הציונות הדתית שדדה את שם המגזר המפואר הזה ממאות אלפי משפחות שנושאות על גבן את עול ההגנה על המולדת", האשימה שקד בכאב.

את הביקורת הנוקבת שלה בחרה שרת המשפטים לשעבר לחתום בציטוט מן המקורות, הממחיש לדבריה את העיוות המוסרי שבהעברת החוק בעת הזו: "'עוֹלָם הָפוּךְ רָאִיתִי – עֶלְיוֹנִים לְמַטָּה וְתַחְתּוֹנִים לְמַעְלָה' (תלמוד בבלי מסכת פסחים)".