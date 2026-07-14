עזיבה ראשונה: חברת הממשלה מודיעה על התפטרותה

סגנית שר החוץ, ח"כ שרן השכל, הודיעה היום (שלישי) על התפטרותה מהממשלה, זמן קצר לאחר שמליאת הכנסת אישרה בקריאה השנייה והשלישית את חוק המעצרים. השכל, שהצביעה נגד החוק, מסרה כי אינה יכולה עוד להמשיך ולתמוך בממשלה בעקבות אישורו.

בהודעת ההתפטרות אמרה: "אני עומדת בפניכם היום בכאב לב גדול מאוד אחרי שחוק העריקים עבר בכנסת. זהו חוק שפוגע במשרתים שנלחמים בחזית כבר שלוש שנים. היום, אחרי שחוק הפטור לעריקים עבר, אני מרגישה שאינני יכולה לגבות את הממשלה. החלטתי להתפטר מהממשלה".

השכל הייתה בין חברי הקואליציה שהתנגדו לחוק, שעורר מחלוקת ציבורית ופוליטית חריפה. לאחר אישורו הודיעו גורמים שונים, בהם מפלגת ישראל ביתנו, יש עתיד והתנועה לאיכות השלטון, על הגשת עתירות לבג"ץ בדרישה לבטל את החוק ולהקפיא את כניסתו לתוקף.