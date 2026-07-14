10 דברים שאפשר לעשות עם המשפחה בחופש בפחות מ-200 שקלים

רחוב המטריות בקיץ ( יח"צ עיריית ירושלים )

החופש הגדול בעיצומו וההוצאות הגדולות מכבידות? זו לא גזירה משמיים! אפשר בהחלט לצאת לבילוי משפחתי ולעשות דברים מהנים בפחות מ-200 שקלים. (הרשימה מתייחסת להרכב של שני מבוגרים ושני ילדים בהנחה שיש בכל בית ילדים בוגרים שכבר אינם מבלים עם המשפחה בקביעות. אם יש יותר ילדים צעירים בבית, כדאי להחליף את ההצעות הבאות במקומות חינמיים, כגון פארקים עירוניים שלרוב יש בהם גם מופעים ופעילויות בחינם באדיבות הרשות המקומית).

פעילות בקניון שער הצפון ( מוג'ו הפקות )

1. חדרי קריוקי: פעילות משפחתית מהנה ביותר ומומלצת למקומות שבהם מחייבים את המשתתפים לפי מחיר השכרת חדר השירה המשפחתי לפי שעה, ולא לפי כמות המשתתפים ולכן המחיר הממוצע לא יעבור את ה-200 שקלים. בחדרים בהם כל משתתף חייב בתשלום, הסכום ההתחלתי לזמרים מזייפים הוא בד"כ מ-80 שקלים ומעלה.

2. משחק באולינג: ארבעה משתתפים ישלמו בסביבות 45 ש"ח למשחק, כשבמקומות מסוימים יש שעות מיוחדות שהמחיר זול יותר או כולל אטרקציות נוספות כמו מכונות משחק וחטיפים.

3. פעילויות יצירה במרכזים קהילתיים ושוקי רחוב: בערים הגדולות בישראל וגם ביישובים קטנים מתקיימים בחודשי יולי-אוגוסט פעילויות יצירה לילדים(כגון צביעת ספלים וכלי-בית ויצירת תמונות ומיניאטורות מחפצים ישנים).

רוב הרשויות המקומיות מפעילות בקיץ שווקים מיוחדים המתקיימים ברחובות ראשיים או בשכונות ובהם ניתן לרכוש במחירים זולים במיוחד ספרים, משחקים וצעצועים נדירים ואהובים, כלי בית וכלי נגינה וכמובן מזון מהיר או דברים מתוקים משמחים(בלי להגזים). המחירים הוגנים והכיף גדול!

4. הצגות בספריות עירוניות: ההצגות המסחריות יקרות לכם? יש פתרון! הספריות העירוניות ברחבי הארץ מציעות שעת סיפור עם אמנים יצירתיים שיודעים לחייך ולהתגבר על רעשי הרקע של ילדים משועממים בחודשי יולי אוגוסט, ואם מדובר בהמחזת ספרי ילדים שהפכו לקלאסיקה כמו למשל קופיקו יש מצב שגם ההורים ייהנו.

בחלק מהספריות ההצגות מותנות רק בהרשמה מראש והכניסה חופשית וברוב הספריות ההשתתפות בפעילות כרוכה בתשלום סמלי לילדים- וההורים המלווים לא משלמים!

הולך בין הטיפות ( (Olesia Bilkei/ שאטרסטוק) )

5. מעיינות: פעילות קרירה ומהנה לחודשי הקיץ החמים, ובוודאות זולה יותר משחיה בבריכה. ברוב המעיינות בהרי ירושלים וברחבי הארץ המתוחזקים על ידי רשות הטבע והגנים, הכניסה לילדים בתשלום מוזל ולמבוגרים במחיר לא גבוה במיוחד של בין 20 ל-30 שקלים, ובהחלט אפשרי ליהנות מרחצה מרעננת במעיין טבעי ונקי בלי לשלם יותר מ-200 שקלים למשפחה.

6. סרטים בחינם: הקרנת סרטים בחינם על מסכים גדולים בקניונים ברחבי הארץ במסגרת פעילות עירונית מהנה לכל המשפחה בחופש הגדול- זה כיף משפחתי יותר מהסלון הביתי.

7. החלקה על הקרח: ברוב המקרים לא כל בני המשפחה ירצו להשתתף בפעילות כדי לא ליפול על הישבן פעם אחרי פעם לפני הילדים או כדי שלא להיות הילד הבוגר היחיד שמחליק עם פינגווין מוזר שזוחל לפניו. ההחלקה כוללת השכרת נעליים(ולא לשכוח להביא גרביים מהבית). המחירים נעים בין 60 ל-80 שקלים לאדם.

8. סדנאות בישול ויצירת אוכל: הסדנאות הללו בדרך כלל יקרות בגלל חומרי הגלם הרבים, אבל עם מתמקדים בסדנאות של מוצר אחד, כגון שוקולד או קאפקייקס או קובה(אם אתם אוהבים מלוח דווקא), ואם יש הרבה נרשמים המחיר לאדם יורד בהתאם. אפשר להזמין את הסדנאות הללו גם כפעילות לימי הולדת וכך כל ההורים משלמים פחות לכל ילד.

9. מתנפחים: רשויות מקומיות מציעות בד"כ ימי כיף לילדים עם מתנפחים וזה כיף גדול לראות אותם עושים את זה, או להעז להצטרף אליהם ולהיות כמו מי שעליו נכתב הספר של מאיר שלו "אבא עושה בושות"

10. מזרקות מרעננות: בימים חמים יש מזרקות עירוניות שמרעננות בחינם כל שעה עגולה. בירושלים יש שני אתרים מפורסמים כאלה: פארק טדי ופארק רופין.