חשד לאירוע חטיפה במרכז

אירוע חריג ומותח בעיר יבנה הסתיים בצהריים במעצרם של חמישה חשודים ובאיתורו של הקורבן כשהוא בריא ושלם.

כוחות משטרה גדולים הוקפצו לעיר בעקבות דיווח שהתקבל על חשד לחטיפת גבר. עם קבלת הדיווח, החלו השוטרים בביצוע פעולות חקירה מהירות בשילוב אמצעים טכנולוגיים וסריקות נרחבות באזור, שהובילו לאיתורם ומעצרם של חמישה בני אדם החשודים במעורבות ישירה במעשה.

במקביל למעצר החשודים, הצליחו השוטרים לאתר את הגבר שנחטף על פי החשד, כשהוא בריא ושלם ובמצב טוב, יחד עם אחיו.

במשטרה מבהירים כי על פי החשד הראשוני, הרקע לכל האירוע הוא פלילי. חמשת החשודים נלקחו לחקירה בתחנת המשטרה, והחקירה בנושא נמשכת על מנת לברר את הנסיבות המלאות שהובילו למעשה.