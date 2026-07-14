"סמוטריץ' ונתניהו מכרו אתכם": זעם באופוזיציה בעקבות אישור החוק

זמן קצר לאחר אישור חוק המעצרים במליאת הכנסת, החריפה האופוזיציה את מאבקה נגד החוק. לצד שורת גינויים מצד ראשי מפלגות וחברי כנסת, הודיעה יש עתיד כי הגישה עתירה לבג"ץ נגד החוק, בטענה כי הוא פוגע בעקרון השוויון ומקדם השתמטות משירות צבאי.

יו"ר יש עתיד, ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, יחד עם חברי סיעתו בוועדת החוץ והביטחון, עתרו לבג"ץ נגד החוק שאושר במליאה. בעתירה נטען כי החוק נועד לאפשר את המשך קידום ההשתמטות החרדית משירות צבאי, תוך פגיעה בעקרון השוויון בנטל.

לפיד תקף את אישור החוק וכתב: "ממשלת הסרבנים, המשתמטים והמושחתים הצביעה עכשיו נגד הלוחמים, נגד צה"ל, נגד הרמטכ"ל, נגד היהדות, נגד הערבות ההדדית. זה כל מה שיזכרו מהם. עוד מעט נחזור וביחד נתקן".

גם יו"ר מפלגת המילואימניקים, יועז הנדל, תקף את הקואליציה וקרא לציבור הימין להתנער ממנה. "מצביעי הציונות הדתית והליכוד, מכרו אתכם. סמוטריץ' ונתניהו מכרו אתכם ואת ביטחון המדינה. נכנעו לפרוטקשן פוליטי כדי לשמר את הברית עם המפלגות החרדיות", כתב. לדבריו, "אין בזה שום דבר ימני. זה פוגע בביטחון, פוגע במשפחות שלנו ופוגע ביהדות". הנדל אף קרא למצביעי הימין לעזוב את מפלגותיהם ולהצטרף למפלגתו.

יו"ר סיעת הדמוקרטים, ח"כ אפרת רייטן, תקפה אף היא את אישור החוק. "במליאה חוגגים עכשיו העסקנים החרדים את הדיל המחפיר שסידרו לילדים ולנכדים שלהם, בזמן שהילדים של כולנו מתגייסים, משרתים ומסכנים את חייהם", אמרה. לדבריה, מדובר ב"חבורה של עסקנים ציניים רודפי כוח ותאבי בצע, על חשבון ביטחון המדינה וחיי המשרתים".

רייטן הוסיפה כי בממשלה הבאה תפעל לביטול החוק. "נפעל לביטול כל חוקי הדילים שנועדו להכשיר את ההשתמטות, נבצר את עקרון השוויון ונדאג לצורכי הצבא והביטחון. עד אז נמשיך את המאבק בבית המשפט. כך או אחרת, החוק הזה יבוטל", אמרה.

התגובות מגיעות זמן קצר לאחר שהכנסת אישרה את חוק המעצרים בקריאה השנייה והשלישית, ולאחר שכבר הוגשו לבג"ץ מספר עתירות נגד החוק מצד גורמים פוליטיים ואחרים.