לאחר אישור החוק: מעוז תמך אך הסתייג, דרעי בירך על המהלך

לאחר אישור חוק המעצרים בקריאה השנייה והשלישית במליאת הכנסת, בירכו במפלגות הקואליציה על המהלך, אך לצד התמיכה נשמעו גם קריאות להמשך הסדרת סוגיית הגיוס בחקיקה רחבה יותר.

יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, הצביע בעד החוק, אך הבהיר כי לדעתו מדובר בפתרון זמני בלבד. "שיהיה ברור: זה רק פלסטר לקראת הבחירות", אמר. לדבריו, הנציגות הפוליטית החרדית הייתה צריכה לפעול להסדרת הנושא כבר מתחילת הקדנציה ולא רק בשבועות האחרונים.

מעוז הוסיף כי יש לקדם פתרון כולל שיסדיר את סוגיית הגיוס ומעמדם של בני הישיבות. "מי שלומד צריך להמשיך ללמוד, ומי שאינו לומד, צריך להתגייס ולשאת יחד איתנו במצווה הגדולה של הגנה על המולדת", אמר.

מנגד, יו"ר ש"ס, אריה דרעי, בירך על אישור החוק ותקף את היועצת המשפטית לממשלה. "היום, בסיעתא דשמיא, אישרנו את החוק להפסקת מעצרי לומדי התורה. היום הכנסת אומרת בקול ברור ליועמ"שית המודחת: די לרדיפה. די לשנאה כלפי לומדי התורה", אמר.

לדבריו, "מי היה מאמין שבמדינת היהודים יתייחסו לבני הישיבות, לשבט לוי היקר של עם ישראל, כאל עבריינים? את העוול הזה התחלנו היום לתקן". דרעי הוסיף כי "רוב עם ישראל אוהב את התורה, מכבד את לומדיה ומבין שהם שומרים על זהותו ועל רוחו של העם היהודי".

עוד הזכיר דרעי את הרב עובדיה יוסף זצ"ל ואמר כי "מרן אהב וחיבק גם את חיילי צה"ל המוסרים את נפשם למען ביטחון ישראל, וברך אותם שישובו לביתם בשלום. זו דרכה של התורה, לחבק את כולם, לאחד את כולם". בסיום דבריו קרא שלא "לתת ליועמ"שית ולמסיתים למיניהם להפריד בינינו", והוסיף כי "בעזרת ה' נמשיך לנצח, ביחד".