בנט תוקף את אישור חוק המעצרים: "רגע שפל ואנטי ציוני"

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, תקף היום (שלישי) בחריפות את אישור חוק המעצרים במליאת הכנסת, וכינה אותו "רגע שפל ואנטי ציוני". דבריו מגיעים זמן קצר לאחר שהכנסת אישרה את החוק בקריאה השנייה והשלישית.

בפוסט שפרסם כתב בנט: "איזה רגע שפל ואנטי ציוני. ברגעיה האחרונים, הממשלה היוצאת פשוט בזה לחיילים, למשפחות שלהם ולציבור המשרת".

בנט התייחס גם ללחימה המתמשכת ולעומס על משרתי המילואים, והוסיף: "בנינו נמצאים בלבנון ברגעים אלו ונלחמים. המילואימניקים קורסים תחת מאות ימי מילואים".

לצד הביקורת על הממשלה, הציג בנט גם את עמדתו באשר לצעדים שיינקטו אם יעמוד בראש הממשלה הבאה. "אבל תרימו את הראש. בקרוב נחליף את הממשלה הזו, נבטל את כל חוק ההשתמטות, נעביר את חוק המשרתים וביחד נתקן את כל מה שנהרס", כתב.