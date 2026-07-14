מליאת הכנסת ( יונתן זינדל/פלאש90 )

מליאת הכנסת אישרה היום (שלישי) בקריאה שנייה ושלישית את חוק המעצרים, בהליך שהתאפיין בדרמה פוליטית ומהומות שפרצו במליאה רגעים ספורים לפני ההצבעה ההיסטורית. הדיון הסוער התמקד בהקראת גילויי הנאות של חברי הכנסת החרדים, שנדרשו להצהיר על קרובי משפחה המצויים בהליכי אכיפה בגין אי התייצבות לשירות.

ההליך החריג, שנערך בהתאם להנחיית היועצת המשפטית לכנסת עו"ד שגית אפיק, הפך את המליאה לזירת עימות סוערת. יושבת ראש הישיבה, ח"כ לימור סון הר-מלך, הקריאה בזה אחר זה את הצהרותיהם של חברי הכנסת, בעוד קריאות ביניים וצעקות נשמעו ברחבי האולם. הנחיית היועצת המשפטית: חובת גילוי נאות במכתב שהפיצה לחברי הכנסת לקראת ההצבעה, קבעה היועצת המשפטית אפיק כי חברי כנסת שלהם קרובי משפחה המצויים בהליכי אכיפה או בהליכים משפטיים בגין אי התייצבות לשירות ביטחון, נדרשים למסור גילוי נאות לפני השתתפותם בדיון ובהצבעה. ההנחיה נבעה מחשש לניגוד עניינים או למראית עין של ניגוד עניינים. אפיק הבהירה כי חובת הגילוי חלה במקרים שבהם קרוב המשפחה כבר הוצא נגדו צו מעצר, נעצר בפועל או שמתנהלים נגדו הליכי אכיפה או הליך משפטי. עם זאת, עצם השתייכותו של קרוב משפחה לקבוצת תלמידי הישיבות שלא התייצבו לשירות, אך טרם ננקטו נגדו הליכי אכיפה, אינה מחייבת גילוי נאות. היועצת המשפטית הדגישה כי לאחר מסירת הגילוי הנאות אין מניעה שחברי הכנסת ישתתפו בהצבעה, בהתאם לכללי האתיקה.

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הרקע הפוליטי: מתיחות סביב חוק יסוד לימוד תורה

ההצבעה על חוק המעצרים מגיעה בעקבות סדרת אירועים פוליטיים סוערים בכנסת. לפני כשבוע, עברה בקריאה ראשונה הצעת חוק יסוד: לימוד תורה, ברוב של 63 חברי כנסת מול 53 מתנגדים. אותה הצבעה התאפיינה אף היא בדרמה פוליטית, כאשר ארבעה חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד החוק.

בהמשך, בעקבות לחץ מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו והליכוד, הודיעו המפלגות החרדיות על ויתור משמעותי והסכימו למחוק את סעיף 2 מהצעת חוק יסוד: לימוד תורה. ההחלטה התקבלה בהוראת גדולי התורה, והמפלגות החרדיות הבהירו כי החוק יכלול את הסעיף הראשון והמרכזי בלבד, הקובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי.

מליאת הכנסת - אילוסטרציה ( (צילום: נועם מושקוביץ', דוברות הכנסת) )

ביקורת חריפה מהאופוזיציה

הדיונים סביב חוק המעצרים וחוק יסוד לימוד תורה עוררו ביקורת חריפה מצד האופוזיציה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות את הצעת חוק יסוד לימוד תורה במהלך נאומו בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן.

לפיד טען כי "זו הודעה של הפוליטיקאים החרדים לחברה הישראלית: אנחנו לא אחים, אין לנו שום דבר במשותף". הוא הוסיף: "הפוליטיקאים החרדים אומרים לנו שלא מעניין אותם שהילדים שלנו מתים. לא מזיז להם כשאומרים ברדיו 'הותר לפרסום'. כל מה שחשוב להם הוא שנעביר להם הרבה מאוד כסף".

גם מצד הקואליציה נשמעה ביקורת. ח"כ טלי גוטליב מהליכוד פנתה למגזר החרדי בציוץ יוצא דופן והציעה להם לשנות את אופי המחאות הציבוריות שלהם. גוטליב קראה להם להפסיק את ההפגנות הפוגעות בציבור הרחב, ולהעתיק את זעם המחאה ישירות אל מול בתיהם של בכירים במערכת המשפט ובייעוץ המשפטי לממשלה.