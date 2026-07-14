השירות המטאורולוגי מזהיר: "שיא חום של 50 שנה"

אחרי ימים ארוכים של מזג אוויר נוח וסביר יחסית לעונה, חובבי המזגן יכולים להתחיל להתכונן. השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה מיוחדת לקראת הימים הבאים, ובישר כי "מזג האוויר הרגיל לעונה זו של השנה יפנה את מקומו למזג אוויר חם יותר מסוף השבוע הקרוב ובעיקר במהלך השבוע הבא".

על פי התחזית המעודכנת, השינוי יחל כבר בימים הקרובים ויילך ויתגבר ככל שנתקרב לשבת. מהשירות המטאורולוגי נמסר כי "הטמפרטורות יתחילו לעלות לקראת סוף השבוע ושבת כבר נרגיש הכבדה ממשית בעומסי החום עם טמפרטורות של 34 מעלות בהרים ו-35-37 מעלות בשפלה".

אירופה נשרפת: נורווגיה בדרך לשבירת שיא היסטורי

ההתחממות בישראל היא רק חלק ממגמה עולמית מדאיגה של גלי חום קיצוניים המכים באזורים נרחבים בכדור הארץ, כולל כאלה שאינם מורגלים בטמפרטורות מעין אלו. בשירות המטאורולוגי מצביעים על כך ש"גלי החום הקיצוניים שפוקדים את מרכז אירופה בשבועות האחרונים מכים בימים גם בצפון אירופה אזור אשר איננו רגיל לטמפרטורות גבוהות".

אחת המדינות שנמצאת במוקד השרב האירופי היא נורווגיה. המומחים מזכירים כי "שיא החום ההיסטורי בנורווגיה ובסקנדינביה כולה (נורווגיה, דנמרק, שבדיה, פינלנד) נקבע ב-1970: 35.6 מעלות בדרום נורווגיה". כעת, נראה כי השיא הישן הזה עומד להפוך להיסטוריה רחוקה. לפי השירות המטאורולוגי, "ביום ד׳ השיא ההיסטורי הזה צפוי להישבר עם טמפרטורות של 37-38 בנורווגיה במרכז ודרום נורווגיה".

התופעה מתרחבת: 50 מעלות באסיה

מלבד אירופה, גם יבשת אסיה סובלת בשבועות האחרונים מטמפרטורות קיצוניות ומסכנות חיים שמביאות את מערכות החשמל והתשתיות לקצה גבול היכולת שלהן. בשירות המטאורולוגי מסכמים ומציינים כי "גם יפן ואזורים רבים במרכז ומזרח אסיה חווים בימים האחרונים טמפרטורות שיא שמגיעות בחלק מהאזורים גם ל-50 מעלות".