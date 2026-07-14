מהומות במליאה: סערה בזמן הצהרות ניגוד העניינים של הח"כים החרדים

מליאת הכנסת ( מרים אלסטר\פלאש 90 )

מהומה פרצה היום (שלישי) במליאת הכנסת במהלך הקראת גילויי הנאות של חברי הכנסת החרדים, רגע לפני ההצבעה בקריאה השנייה והשלישית על חוק המעצרים. הדיון הפך לסוער, כאשר קריאות ביניים וצעקות נשמעו במליאה בזמן שיושבת ראש הישיבה, ח"כ לימור סון הר-מלך, הקריאה בזה אחר זה את הצהרותיהם של חברי הכנסת.

הרקע להליך החריג הוא הנחייתה של היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, שניתנה לקראת ההצבעה על החוק. במכתב שהפיצה לחברי הכנסת קבעה אפיק כי חברי כנסת שלהם קרובי משפחה המצויים בהליכי אכיפה או בהליכים משפטיים בגין אי התייצבות לשירות ביטחון, נדרשים למסור גילוי נאות לפני השתתפותם בדיון ובהצבעה, בשל חשש לניגוד עניינים או למראית עין של ניגוד עניינים.

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אפיק הבהירה כי חובת הגילוי חלה במקרים שבהם קרוב המשפחה כבר הוצא נגדו צו מעצר, נעצר בפועל או שמתנהלים נגדו הליכי אכיפה או הליך משפטי. מנגד, עצם השתייכותו של קרוב משפחה לקבוצת תלמידי הישיבות שלא התייצבו לשירות, אך טרם ננקטו נגדו הליכי אכיפה, אינה מחייבת גילוי נאות.

עוד ציינה היועצת המשפטית כי לאחר מסירת הגילוי הנאות אין מניעה שחברי הכנסת ישתתפו בהצבעה, שכן כללי האתיקה של הכנסת אינם אוסרים על כך, והאחריות לבחון קיומו של ניגוד עניינים מוטלת על כל חבר כנסת בהתאם לנסיבותיו האישיות.

בזמן שח"כ לימור סון הר-מלך הקריאה את גילויי הנאות של חברי הכנסת החרדים, התפתחו חילופי דברים קולניים בין חברי הקואליציה והאופוזיציה, והדיון במליאה הפך לסוער רגע לפני פתיחת ההצבעות בקריאה השנייה והשלישית על חוק המעצרים.

במהלך הדיון נכנס ראש הממשלה בנימין נתניהו למליאת הכנסת, אולם התקבל בקריאות "בושה" מצד חברי האופוזיציה. לאחר ששהה במליאה דקות בודדות בלבד, עזב את האולם, בעוד הדיון הסוער סביב חוק המעצרים נמשך.