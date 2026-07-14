סמוטריץ' נשאל אם הוא מתכנן להיות ראש ממשלה; כך הוא השיב

סמוטריץ' ( חיים גולדברג/פלאש90 )

שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', מכוון הכי גבוה שרק אפשר. בריאיון גלוי ראש ומעניין בפודקאסט "הכל פתוח" עם אבי שושן, הצהיר סמוטריץ' כי הוא רואה את עצמו כמועמד לגיטימי ומוביל לרשת את הנהגת המחנה הלאומי ואת תפקיד ראש הממשלה ביום שאחרי בנימין נתניהו.

במהלך השיחה, כשנשאל סמוטריץ' האם הוא רואה את עצמו יום אחד מכהן כראש ממשלה, השיב: "יכול להיות. יש לי סבלנות. אין לי שאיפות אישיות, אני מאוד אוהב את המדינה ואת העם ומעולם לא עשיתי לביתי, אני חי חיים פשוטים וצנועים ברמה האישית". כשנשאל האם הוא קורץ מהחומר ממנו עשויים ראשי ממשלה, הסביר כי הניסיון שהוא צובר בתפקידיו הבכירים מכשיר אותו לכך: "אני חושב שאני הולך וצובר ניסיון משנה לשנה. בקדנציה הזו צברתי ניסיון מטורף. שר האוצר זה הדמות השלישית בחשיבותה בממשלה – לנווט את הכלכלה במים הסוערים האלה, ולהיות שותף בכיר בניהול המלחמה בקבינט המצומצם לצד ראש הממשלה". בהקשר זה, החמיא סמוטריץ' לנתניהו ואמר: "הוא באמת מנהיג, אי אפשר לקחת את זה ממנו. הוא כמה רמות מעל כולם". "הציבור בשל לראש ממשלה חובש כיפה" כשנשאל שר האוצר ישירות לגבי היום שאחרי נתניהו, והאם הוא רואה את עצמו מתמודד על ההנהגה, השיב בביטחון: "אני חושב שאני בהחלט אחד המועמדים הריאליים במחנה הלאומי ביום שאחרי נתניהו. חד-משמעית כן". לשאלה האם הבוחר הישראלי בשל להצביע למישהו שחובש כיפה לתפקיד הרם ביותר, ענה סמוטריץ': "אני חושב שזה תהליך שצריך להתרחש. בסופו של דבר, המקום המאמין, המאוד עמוק, מייצר תפיסת עולם שלא משתנה כל בוקר ואפשר לסמוך עליה".

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"הציונות הדתית היא לא מפלגת נישה"

במהלך הריאיון הדף סמוטריץ' את הביקורת הנשמעת נגדו ונגד מפלגתו, לפיה מדובר במפלגה מגזרית הדואגת רק לאינטרסים הצרים של תומכיה.

"אני לא חושב שהציונות הדתית צריכה להיות מפלגת נישה", הבהיר שר האוצר. "הכי כואב לי שמנסים בכוונה להקטין את הציונות הדתית למפלגה מגזרית שדואגת לעצמה. לא ניהלתי את הכלכלה עבור הציונות הדתית, לא ניהלתי את המלחמה עבור הציונות הדתית, ולא הסרנו את האיום האיראני עבור הציונות הדתית".

סמוטריץ' פירט את פועלו כשר האוצר בתקופת המלחמה כהוכחה לכך שהוא משרת את הציבור כולו: "עטפתי את המילואימניקים, את הניצולים, את המפונים ואת כל החברה הישראלית. נתנו פיצויים על נזקים עקיפים וישירים למעלה ממיליון תביעות של עסקים בכל רחבי הארץ סביב המלחמה. אני משרת את כל עם ישראל ואת כל אזרחי מדינת ישראל".

עם זאת, שר האוצר הגן על התקציבים המופנים למוסדות החינוך של המגזר ולישיבות ההסדר: "גם כשאני מתקצב את מוסדות החינוך של הציונות הדתית, למשל את ישיבות ההסדר, עם ישראל רואה היום את המפעל המפואר הזה ואת התוצרים שלו. החבר'ה האלה מובילים את שדה הקרב, ולצערנו גם ממלאים את שורות בתי העלמין".