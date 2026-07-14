מזל טוב: בשורה משמחת מכיוונה של צופית גרנט

שדרת הכוכבים של פתח תקווה ממשיכה להתרחב ולחלוק כבוד ליוצרים המקומיים שהטביעו את חותמם על התרבות הישראלית. בטקס חגיגי שייערך ביום חמישי הקרוב (16 ביולי), תוסיף עיריית פתח תקווה 23 כוכבים חדשים ברחבת היכל התרבות העירוני. עם התוספת החדשה, יעמוד מספר הכוכבים הכולל בשדרה על 77 – כולם מוקדשים לאמנים, יוצרים ואנשי תרבות שנולדו בעיר, צמחו בה או הותירו בה חותם בלתי נשכח.

בראש רשימת מקבלי הכוכבים השנה ניצבת אשת התקשורת והיוצרת המוערכת צופית גרנט, שרושמת לזכותה עוד הישג ענק ומרגש בקריירה העשירה שלה. לצדה של גרנט יזכו לכבוד גם הזמרים לירן דנינו ולירון לב, השחקנית הוותיקה תקווה עזיז, הכוריאוגרפית והיוצרת רננה רז, השחקן והמגיש בן אדם, השחקן והמשורר יוסי צברי, והשחקן איתי פולישוק. כמו כן, יונצחו בשדרה יוסי סאסי ומתי סווטיצקי, ממייסדי להקת המטאל הבינלאומית המצליחה Orphaned Land.

רשימת המכובדים הנוספת כוללת את המלחין והמעבד אבי אלבוחר, המוזיקאי אריה וולינץ, הרקדנית ומורת הבלט המיתולוגית מרים קופמן, הזמר עידן יסקין, והסטנדאפיסטים המוכרים רמי שטרן וארז שלם. בנוסף להם, יוענק השנה כוכב הוקרה מיוחד לאריה ימיני, מי שניהל במשך עשרות שנים את היכל התרבות בעיר והיה מעמודי התווך של פיתוח חיי הפנאי והתרבות בפתח תקווה.

בטקס המרגש יינתן מקום מיוחד גם לזיכרון והנצחה, כאשר שלושה כוכבים יוקדשו לאנשי תרבות מובילים שהלכו לעולמם והותירו מורשת מפוארת: המשורר הלאומי נתן יונתן, שחיבר בין היתר את "אודה לאם המושבות" לחגיגות ה-125 של העיר; הסופר והמחזאי יגאל מוסינזון, האיש מאחורי סדרת הספרים המיתולוגית "חסמב"ה" והמחזה "קזבלן"; והזמרת דליה עמיהוד, שהייתה מחלוצות המוזיקה הים-תיכונית בישראל.