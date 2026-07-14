בצפון רמת הגולן בגובה של למעלה מ 1000 מטרים, האויר צלול ונעים גם באמצע הקיץ.

האדמה האדומה (מכאן השם אודם), המטעים, העצים והפסגות הגבוהות מוסיפות נופך מלשהם לאזור.

אז עלינו צפונה. אחרי נסיעה בכביש המתפתל מקרית שמונה לצפון הרמה נשקף נוף מדהים. קלעת נמרוד, פסגות החרמון והכפרים הדרוזים מוסיפים צבע לאזור.

נכנסנו בשער אודם. תחילה לטעום משהו.

"חלהוולאוו" באודם

פגשנו את רעות – קונדיטורית יוצרת ואשת הגולן בנשמתה. את הנשמה השניה שלה אחרי הגולן היא נותנת לאוכל. רכשה עגלת קפה, אופה ומבשלת והתוצאה נפלאה.

תחת השם המיוחד "חלהוולאוו" פתחה עגלת קפה שהיא הרבה מעבר לזה. השם – הוא גם סמל לחלה הטרייה שמככבת בתפריט, ולווייב המשוחרר, המחויך והנעים שמאפיין את העגלה. מקום קטן עם לב גדול, שבמהרה הפך לפינת חמד למטיילים ותושבים מהאזור.

את עגלת הקפה "חלהוולאוו" הקימה רעות ביישוב בו היא מתגוררת, אודם שברמת הגולן. "חלהוולאוו" היא חלוצה בתחומה, ומהווה את מקום הבילוי העיקרי של תושבי האזור. "זה מקום יחידי מסוגו בסביבה, עגלת קפה שיש בה הרבה מעבר לאוכל. זה מקום מפגש בין אנשים וזה בדיוק מה שרציתי" מספרת רעות.

למוצרים היא נעזרת בספקים מקומיים כדי להשיג חומרי גלם עונתיים וטריים, כגון פירות וירקות המגיעים ישירות מהחקלאים. "חשוב לי מאוד להשתמש בפירות ובירקות כשהם טריים היישר לאחר שנקטפו ונאספו מהשטחים החקלאיים בגולן". רעות משלבת אותם במנות בתפריט המגוון בו כריכים, סלטים ומאפים מתוקים - הכל בייצור עצמי. "החזון שלי הוא לתת את הטאצ' האישי שלי בכל פרט ופרט", משתפת רעות. את הנגיעה האישית אפשר לראות בעגלה החל במאפים הנאפים במקום כגון הלחמניות שהן מעשה ידיה, ועד לשולחנות במתחם העגלה, אותם בנה בעלה של רעות בעצמו.

העגלה נמצאת בלב חורשת עצי ארז, "כארז בלבנון ובגולן ישגא" ובזכות העצים והציליה שהוקמה לצד העגלה מזג האוויר נעים ומוצל בכל ימות השנה. "מי שמגיע לפה מרגיש כאילו הוא באירופה וזה כל הקסם", מספרת לנו רעות. אכן זה כך.

בקצה השני של המושב חוות הסוס והדובדבן

המושב ההמוקם בלב יער אודם ולמרגלות ההר, שופע פרי של פירות מיוחדים לקטיף עצמי:

מגוון זני דובדבנים מתוקים וחמוצים ופירות יער כגון פטל אדום ושחור, אוכמניות, דומדמניות, חזרזר (קריז’ובניק), תותי עץ, תות שדה ועוד. כל פרי לפי מועד הבשלתו. כל הפירות ללא חומרי הדברה וניתן לאכול ישר מהעצים והשיחים. המטע מעוצב כך שכל אחת ואחד בכל גיל יוכלו לקטוף וליהנות

קטיף עצמי של דובדבנים ופירות יער בחוות הסוס והדובדבן

אשר אזולאי ואשתו עירית הקימו כאן במטע שהיא עבדה בו כל חייה גם מגוון של אטרקציות למשפחות/משחקיה לילדים.

באתר הקטיף מספק מגוון ענק של זני דובדבנים פטל אדום ושחור, תות שדה, אוכמניות תותי עץ תות עץ פקיסטני ועוד… חוויה של ממש. הכל תלוי בהבשלת הפרי.

משלמים מחיר כניסה ונהנים מאכילה חופשית ללא ריסוס של הפירות ומהאטרקציות הכלולות במחיר הכניסה. במידה ורוצים לקחת הביתה פירות, ניתן לשלם בקופות לפי משקל.

האדום האדום הזה, הוא חוויה. מהרו פן תאחרו. אח"כ יש את מגוון פירות היער.

לצידן של המטעים יקב אודם שגם הוא יצירה בפני עצמה. בקיץ יוצאים מכאן סיורי עששיות וביקור בג'ובה הגדולה.

אודם של ממש ברמת הגולן.