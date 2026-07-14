בהלת ענק במרכז: בצה"ל בודקים את נסיבות האירוע

בהלה נרשמת בשעה האחרונה באזור מרכז הארץ, בעקבות דיווחים רבים של תושבים על הדי פיצוץ עז שנשמע היטב ברחבי גוש דן והשפלה. בצה"ל ובמערכת הביטחון פתחו מיד בבדיקת נסיבות האירוע ומקור הרעש שהקפיץ רבים מהתושבים בבתיהם.

בשלב זה לא הופעלו אזעקות או התרעות של פיקוד העורף באזור, ובמשטרה ובמד"א לא התקבלו דיווחים על נפילות או על נפגעים כתוצאה מהרעש שנשמע.

גורמים ביטחוניים מזכירים כי במקרים רבים בעבר, הדי פיצוצים חריגים מסוג זה התבררו כתוצאה של פעילות מבוקרת, ניסויים מתוכננים של התעשיות הביטחוניות או תרילים שגרתיים של חיל האוויר וגופי הביטחון באזורי הניסויים השונים במרכז ובפלמחים. בנוסף, לעיתים תנאי מזג האוויר והלחות נושאים את גלי הקול ממרחקים ומעצימים את עוצמת ההדף שנשמעת בעורף.

עם זאת, הדיווח הנוכחי מתקבל על רקע מתיחות ביטחונית גבוהה במיוחד והסלמה גוברת בין ארצות הברית לאיראן. במערכת הביטחון שומרים בשבועות האחרונים על כוננות ומוכנות שיא מחשש לאפשרות של ירי טילים או כטב"מים מצד טהרן ושלוחותיה לעבר שטח ישראל, מה שמגביר את הרגישות הציבורית והצבאית לכל חריגה בשגרה.