מונדיאל 2026: שלב חצי הגמר מבטיח מתח גבוה עד שריקת הסיום

אז מי יהיו שתי הנבחרות שיגיעו לגמר מונדיאל 2026 ביום ראשון הקרוב(19 ליולי 2026, 22:00 בערב, שידור חי בכאן 11)
האם זו תהיה צרפת נגד אנגליה? ואולי ספרד נגד ארגנטינה, או אנגליה נגד צרפת?
האם יש מצב לא מופרך בכלל שהאוהדים הרבים שנחלקים למחנות אמבפה ומסי יקבלו שחזור של הגמר הגדול בקטאר לפני 4 שנים בו נצחה ארגנטינה את צרפת בפנדלים ומסי הניף את הגביע, אבל השנה אולי התוצאה תהיה שונה ודווקא אמבפה יהיה זה שיחזיק את הפסלון הנכסף עם הכדור המוזהב בקצה?
בשביל זה נבחרת צרפת צריכה לגבור על ספרד, כי אם לא, יש מצב שהטריקולורים הצרפתים יודחו רגע לפני הגמר הגדול וישאירו את ספרד בתמונה נגד ארגנטינה או אנגליה שיתמודדו מחר על הכרטיס השני לגמר.
אז רגע לפני שטורניר הכדורגל הגדול בעולם מגיע לשיאו, בואו נעשה סדר בראשון משני המשחקים האחרונים כדי להבין למי יש יותר סיכוי תיאורטית להגיע לגמר, למרות שבטורניר הזה הוכח שעד שריקת הסיום הפרשנויות המוקדמות לא מבטיחות שום דבר.
חצי גמר מונדיאל ראשון: צרפת- ספרד(14.07.26 22:00, אצטדיון דאלאס ארה"ב, שידור חי בכאן 11)
צרפת: הנבחרת שזכתה לשבחים מרובים בטורניר מפרשנים ואוהדים כאחד, ולא רק בגלל כוכבה המדובר והבלתי מעורער קיליאן אמבפה(בסך הכל בן 27). הכוכב הגדול חולם להביא למאמן הצרפתי דידייה דשאן, האיש שהוביל את צרפת לזכייה בגביע העולם ב-2018, ולזכייה בגביע האומות בעונת 21-20.
אמבפה יצטרך עזרה מהשחקנים המובילים ובראשם ורגלם מייקל אוליסה המהיר, המגן היוזם לוקא דין, ובקישור "התותחים הצרפתים" רביו ו-צ’ואמיני. צרפת תנסה משריקת הפתיחה לתקוף כהרגלה בחכמה ובסבלנות את השער הספרדי, ולהשתדל לייצר כמה שיותר הזדמנויות כדי לא להגיע להארכה וחס וחלילה להכרעה בבעיטות עונשין (שכזכור בדרך זו הפסידה צרפת את גביע העולם לארגנטינה לפני 4 שנים).
עבור אמבפה, מדובר בהזדמנות לשבור את שיא השערים האישי במונדיאל בכל הזמנים בו מחזיק כרגע מסי, בתנאי שיכבוש בחצי הגמר יותר משער אחד.
ספרד: הנבחרת שדרסה נבחרות רבות וטובות בדרך לחצי הגמר, חולמת לשחזר את ההישג הגדול שלה מלפני 16 שנה, כשהוכתרה לאלופת העולם ב-2010.
כדי שזה יקרה הרבה אחריות ליצירת שערים וכיבושם נמצאת ברגליהם של שני הכוכבים ההתקפיים הספרדים הגדולים דני אולמו מבסיס האם ברצלונה, וחברו לקבוצה הכוכב הצעיר לאמין יאמאל- שמקווה להתעלות על טורניר לא מזהיר- ויש שיגידו אפילו מאכזב לעומת הציפיות. אולמו ויאמאל מקווים להביא את הגביע למאמן הספרדי לואיס דה לה פואנטה שהביא אותם לזכיה בליגת האומות ב-2023 ולזכייה בטורניר יורו 2024, אבל בעיקר לאוהדים הספרדים שלא מפסיקים להאמין שזה אפשרי. ספרד יודעת שצרפת טובה ממנה, ולכן נבחרת "האנדרדוג" באה "לטרוף את הדשא" ולעשות כמיטב יכולתה למנוע מצרפת להגיע בטורניר שני ברציפות לגמר המונדיאל.
לסיכום: כמו שמציעים הקדימונים למשחק בכאן 11 "הערב אל תורידו מהמסך את העיניים", ומחר(רביעי) נתכונן לחצי הגמר השני: ארגנטינה נגד אנגליה או מסי נגד קיין.