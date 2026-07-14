מונדיאל 2026: שלב חצי הגמר מבטיח מתח גבוה עד שריקת הסיום

אז מי יהיו שתי הנבחרות שיגיעו לגמר מונדיאל 2026 ביום ראשון הקרוב(19 ליולי 2026, 22:00 בערב, שידור חי בכאן 11)

האם זו תהיה צרפת נגד אנגליה? ואולי ספרד נגד ארגנטינה, או אנגליה נגד צרפת?

האם יש מצב לא מופרך בכלל שהאוהדים הרבים שנחלקים למחנות אמבפה ומסי יקבלו שחזור של הגמר הגדול בקטאר לפני 4 שנים בו נצחה ארגנטינה את צרפת בפנדלים ומסי הניף את הגביע, אבל השנה אולי התוצאה תהיה שונה ודווקא אמבפה יהיה זה שיחזיק את הפסלון הנכסף עם הכדור המוזהב בקצה?

בשביל זה נבחרת צרפת צריכה לגבור על ספרד, כי אם לא, יש מצב שהטריקולורים הצרפתים יודחו רגע לפני הגמר הגדול וישאירו את ספרד בתמונה נגד ארגנטינה או אנגליה שיתמודדו מחר על הכרטיס השני לגמר.

אז רגע לפני שטורניר הכדורגל הגדול בעולם מגיע לשיאו, בואו נעשה סדר בראשון משני המשחקים האחרונים כדי להבין למי יש יותר סיכוי תיאורטית להגיע לגמר, למרות שבטורניר הזה הוכח שעד שריקת הסיום הפרשנויות המוקדמות לא מבטיחות שום דבר.