דגן ובן גביר הניחו אבן פינה בשכונה בצפון השומרון

ברקע תנופת הפיתוח בצפון השומרון, נערך היום (שני) טקס הנחת אבן הפינה לשכונה חדשה ביישוב חיננית. באירוע השתתפו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, הנהגת היישוב, מאות תושבים ואורחים.

במהלך האירוע הוצגה תנופת הפיתוח ביישוב והמשמעות של הקמת השכונה החדשה כחלק מהמשך חיזוק ההתיישבות בצפון השומרון.

בן גביר: "זו המשמעות של ריבונות"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר: "ריבונות לא נקבעת רק בהחלטות ממשלה, אלא במציאות שקובעים כאן יום-יום, במשפחות שמקימות בית ובשכונות החדשות שקמות כאן. חיננית היא דוגמה לציונות ולחלוציות במיטבה.

"אנחנו מחזקים את ההתיישבות בשומרון, בונים ומרחיבים וגם דואגים להגן על התושבים. הובלנו את רפורמת הנשק הגדולה בתולדות המדינה והקמנו למעלה מאלף כיתות כוננות ברחבי הארץ. זו המשמעות של ריבונות: לבנות, להתיישב ולהגן".

בן גביר הוסיף כי ימשיך לפעול יחד עם ראש המועצה יוסי דגן לחיזוק ההתיישבות בשומרון: "נמשיך לחזק יחד את חיננית, את השומרון ואת ההתיישבות בארץ ישראל".

"הביטחון האמיתי למדינת ישראל"

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר כי "חיזוק האחיזה וההתיישבות שלנו בצפון השומרון הוא הביטחון האמיתי שיחזיר את השקט למדינת ישראל. אנחנו עושים כאן היום ציונות צרופה בלב הארץ. 21 שנים אחרי העקירה, ההרחבה והגדילה של חיננית היא הציונות הכי גדולה והכי חשובה בדורנו".

דגן הודה לשר בן גביר על פעילותו לחיזוק הביטחון וההתיישבות, וציין את תרומתו לחיזוק כיתות הכוננות, הרחבת הזכאות לכלי נשק אישיים והסיוע לאתרי המורשת בשומרון. בנוסף הודה להנהגת היישוב ולכל העוסקים בפיתוחו.

יישוב שמכפיל את עצמו

סמנכ"ל ובעלי חברת "מידר", זאב גרינברג, אמר כי הנחת אבן הפינה היא "רגע מרגש" עבור החברה ועבור תושבי היישוב, והביע תקווה למסור בקרוב את המפתחות לדיירים החדשים.

ראש ועד ההנהלה בחיננית, אור יעקובוביץ', הוסיף: "מה שקורה בחיננית הוא חלק מתנופה רחבה בצפון השומרון. יישוב של כ-200 משפחות שמכפיל את עצמו, עם דור ההמשך שבוחר להישאר ומשפחות חדשות שמצטרפות - זו ההוכחה הטובה ביותר שהעתיד שלנו כאן".