חיילת בצה"ל בילתה עם בלוגר אנטישמי - זה העונש שקיבלה

החיילת שירה בראון, שעוררה סערה בימים האחרונים, לאחר שתועדה עם הבלוגר האנטישמי, בריידן אריק פיטרס, המוכר בכינויו Clavicular, חוטפת עונש חמור מצה"ל.

בראון, חיילת בענף דוברות ביחידה הבינלאומית בדובר צה"ל, עוררה מבוכה עצומה לצה"ל, ועל פי הדיווח היום (שלישי) ב-i24news, זה העונש שצה"ל מטיל עליה: מחבוש על תנאי, פסילת מקצוע, והדחה מיחידת דובר צה"ל.

אחרי שעמדה למשפט בפני מפקדיה, בראון לא תוכל לשמש עוד בתפקיד מש"קית דוברות, היא תועבר ליחידה אחרת עד סוף השירות, ועלולה לעמוד בפני עונש מאסר בפועל - אם תבצע הפרת משמעת נוספת. נציין כי בראון צפויה לסיים את שירותה הצבאי בעוד כחודשיים.