סולמון שוב מורד: אצביע נגד חוק העריקים

דרמה בקואליציה לקראת ההצבעה על חוק המעצרים: חבר הכנסת משה סולומון (הציונות הדתית) הודיע כרגע במהלך הדיון במליאת הכנסת כי יצביע נגד החוק בנוסחו הנוכחי, וקרא גם לחבריו בקואליציה להתנגד לו.

לדברי סולומון, כבר מראשית הדיונים הבהיר כי הוא מתנגד להצעת החוק בשל השלכותיה על החברה ועל צה"ל. הוא ציין כי הגיש שורת הסתייגויות בניסיון לתקן את החוק, אך כולן נדחו בוועדה.

"גם עכשיו לא מאוחר", אמר במליאה. "המליאה היא לא חותמת גומי של הוועדה. לכל חבר כנסת יש אחריות אישית. יש אפשרות לתקן את החוק ולהצביע בעד הסתייגויות נכונות."

סולומון אף פנה ישירות לחברי הקואליציה וקרא להם שלא להצביע באופן אוטומטי עם עמדת הממשלה. "בסופו של דבר כל אחד מאיתנו יצטרך להסביר לציבור כיצד הצביע - לא רק מה הייתה עמדת הסיעה, אלא מה הייתה עמדתו האישית", אמר.

נכון לעכשיו, מפלגת הציונות הדתית טרם פרסמה עמדה רשמית באשר לאופן ההצבעה על החוק, והודעתו של סולומון היא ההתבטאות הפומבית הראשונה מתוך המפלגה בנושא.