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סולמון שוב מורד: אצביע נגד חוק העריקים

סדק בקואליציה: ח"כ משה סולומון הודיע כי יצביע נגד חוק המעצרים; במערכת הפוליטית מעריכים שגם אופיר סופר עשוי להתנגד. טרם התקבלה דעה רשמית של מפלגת הציונית הדתית

14:44
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יצביע נגד עמדת הקואליציה. סולמון (יונתן זינדל/פלאש90)

דרמה בקואליציה לקראת ההצבעה על חוק המעצרים: חבר הכנסת משה סולומון (הציונות הדתית) הודיע כרגע במהלך הדיון במליאת הכנסת כי יצביע נגד החוק בנוסחו הנוכחי, וקרא גם לחבריו בקואליציה להתנגד לו.

לדברי סולומון, כבר מראשית הדיונים הבהיר כי הוא מתנגד להצעת החוק בשל השלכותיה על החברה ועל צה"ל. הוא ציין כי הגיש שורת הסתייגויות בניסיון לתקן את החוק, אך כולן נדחו בוועדה.

יצביע נגד חוק העריקים. סולומון
יצביע נגד חוק העריקים. סולומון| צילום: ערוץ כנסת

"גם עכשיו לא מאוחר", אמר במליאה. "המליאה היא לא חותמת גומי של הוועדה. לכל חבר כנסת יש אחריות אישית. יש אפשרות לתקן את החוק ולהצביע בעד הסתייגויות נכונות."

סולומון אף פנה ישירות לחברי הקואליציה וקרא להם שלא להצביע באופן אוטומטי עם עמדת הממשלה. "בסופו של דבר כל אחד מאיתנו יצטרך להסביר לציבור כיצד הצביע - לא רק מה הייתה עמדת הסיעה, אלא מה הייתה עמדתו האישית", אמר.

נכון לעכשיו, מפלגת הציונות הדתית טרם פרסמה עמדה רשמית באשר לאופן ההצבעה על החוק, והודעתו של סולומון היא ההתבטאות הפומבית הראשונה מתוך המפלגה בנושא.

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ל'סרוגים' נודע כי במערכת הפוליטית יש הערכות שלפיהן גם השר אופיר סופר עשוי להתנגד להצעת החוק, במיוחד לאחר הודעתו הפומבית של סולומון. שני הח"כים הפורשים בליכוד - דן אילוז ויולי אדלשטיין צפויים גם הם להתנגד.

אם אכן יתממש התרחיש, מדובר יהיה בקושי נוסף עבור הקואליציה, כשהחוק עדיין נידון במליאה וצפוי לעלות להצבעה בשעות הקרובות.

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בן צבי
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