הערכה: זה מספר המנדטים שהליכוד יקבל בבחירות

חבר הכנסת ניסים ואטורי, התראיין היום (שלישי) ברגיו 'גלי ישראל', והעריך באופן מפתיע, מספר גבוה מאוד של מנדטים שלדעתו מפלגת הליכוד תקבל.

תחילה אמר ואטורי: "אנחנו בתוך משבר חוקתי. הם רוצים להוביל לאנרכיה, ותפקידנו לשמור על הדמוקרטיה.

נבחרתי ביותר קולות מהשופט יצחק עמית, המכנה את עצמו נשיא בית המשפט העליון. אי אפשר ש־10 שופטים בבג"ץ יקבעו שבנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלה, כשהוא שליח ציבור של יותר משני מיליון אזרחים".

לסיום הוא אמר: "הם רוצים לנהל את המדינה בלי להיבחר, וזה בעיניי נקרא הפיכה שלטונית של מערכת המשפט. אני מעריך שהליכוד יקבל לפחות 32 מנדטים בבחירות".